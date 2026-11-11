Латунний макет нагороди з надгробного постаменту полеглого на війні воїна викрав з корисливих мотивів 50-річний житель Первомайська на Миколаївщині. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру, за скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

Про це повідомили у Первомайському районному відділі поліції.

3 листопада до поліції звернулася 55-річна мешканка Первомайської громади. Жінка повідомила, що на місцевому цвинтарі невідомі осквернили могилу її сина – військовослужбовця.

На місці події слідчо-оперативна група зафіксувала, що з надгробного постаменту демонтували та викрали макет нагороди.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів оперуповноважені райвідділу поліції встановили, що до злочину причетний 50-річний місцевий мешканець. За словами чоловіка, перебуваючи на цвинтарі у стані спʼяніння, він помітив на пам’ятнику загиблого захисника макет нагороди з латуні та вирішив його викрасти, щоб згодом продати. За допомогою ножа він відігнув кріплення і відірвав макет.

Це Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест», одна з найпрестижніших військових відомчих відзнак, запроваджена в сучасній системі нагород ЗСУ. Відзнакою нагороджуються військовослужбовці рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України. Нагорода призначена для відзначення бійців за проявлену особисту мужність, відвагу та успішне виконання бойових завдань під час бою. У виняткових випадках її вручають за здійснення визначного героїчного вчинку.

Правоохоронці вилучили у фігуранта викрадене. Після проведення необхідних слідчих дій його повернуть матері загиблого воїна.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою військовослужбовця, який загинув, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України від збройної агресії рф, вчинена з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Досудове розслідування триває.