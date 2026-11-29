Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ПОНЕДІЛОК, 30 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 07:00 – 10:30; 14:00 – 20:30;

1.2 – 10:30 – 14:00; 17:30 – 22:30;

2.1 – 07:30 – 10:30; 14:00 – 17:30;

2.2 – 12:30 – 17:30; 21:00 – 00:00;

3.1 – 07:00 – 10:30; 17:30 – 21:00;

3.2 – 10:30 – 17:30;

4.1 – 05:30 – 07:00; 14:00 – 21:00;

4.2 – 07:30 – 14:00; 21:00 – 00:00;

5.1 – 05:30 – 07:00; 10:30 – 14:00; 21:00 – 22:30;

5.2 – 05:30 – 07:00; 17:30 – 21:00;

6.1 – 07:00 – 10:30; 14:00 – 17:30; 21:00 – 00:00;

6.2 – 10:30 – 14:00; 17:30 – 21:00.