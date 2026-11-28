Лівія вимагатиме компенсації від України за удар, завданий по порту Бенгазі.

Про це повідомляє білоруський Sputnik з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ, які процитували главу МЗС уряду Абд аль-Хаді аль-Хувейдж.

Згідно повідомлення, минулого понеділка член президентської ради Лівії Муса аль-Куні поклав на Київ відповідальність за удари по порту Бенгазі, наголосивши, що такі дії неприпустимі. У свою чергу лівійське МЗС вимагало від України офіційних пояснень на тлі повідомлень про причетність Києва до атак у порту.

“Уряд Лівії… підтвердив, що має повне законне право вимагати компенсації та відшкодування збитків, завданих цими нападами”, – сказав глава лівійського зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що згідно з міжнародним правом і нормами юридичної відповідальності будь-яка вимога про компенсацію повинна “охоплювати як людські, так і матеріальні збитки”.

Лівійська влада стверджує, що жертвами атаки в Бенгазі стали двоє військовослужбовців ВМС Лівійської національної армії.

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