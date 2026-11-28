Пілоти 123-ї ОБр БпС ТрО ЗСУ виявили та знищили ворожий FPV-дрон «ждун» на Кінбурнській косі.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бригади, передає Інше ТВ.

Як зазначається, противник підготував засідку, щоб завадити українським військовим доставити їжу та медикаменти місцевим жителям.

Окрім дрона, бійці 123-ї окремої бригади безпілотних систем виявили та знищили ворожі антени зв’язку.

«Мінус «ждун», мінус антени — і ще одна невдала спроба ворога завадити допомозі людям», – кажуть у бригаді.

Як повідомляло Інше ТВ, Лубінець прокоментував можливість проведення гуманітарної місії на Кінбурнській косі