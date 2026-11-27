Питання гуманітарної місії на Кінбурнській косі ще не опрацьовується.

Такий коментар уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця наводить «Ми Україна».

«Я побачив цю інформацію, до мене надійшли вже звернення. По Миколаївській області – ще ми не брали це в роботу. Як людина, яка в цьому бере безпосередню участь, я виходжу спочатку з позиції ЗСУ. Щоб передавати будь-яку пропозицію російській стороні за участі американських посередників, мені треба почути позицію ЗСУ. Поки я не отримаю відповідь щодо можливості забезпечення режиму тиші, щоб це не відобразилося на нашій обороноздатності, про жоден регіон ми не можемо казати», – пояснив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

За словами Дмитра Лубінця, зараз у роботі підготовка гуманітарних операцій для вивезення людей з ТОТ Запорізької та Херсонської областей.

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