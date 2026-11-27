За прогнозом синоптиків, сьогодні вночі на Миколаївщині очікується ожеледиця.

Тож патрульна поліція Миколаївської області звернулася до водіїв:

Ми вкотре закликаємо кожного учасника руху неухильно дотримуватися ПДР та не втрачати увагу ні на мить. Користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, не перевищуйте швидкість.

Варто також відмовитися від ризикованих маневрувань, які при складних погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій. Особливо будьте обережними на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах. Якщо виникає необхідність зупинитися — знижуйте швидкість поступово. А при зупинці обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.

Паркуючи свої транспортні засоби, подбайте, щоб вони не стали перешкодою в роботі комунальної техніки.

Шановні пішоходи! Пам’ятайте, що зупинити автомобіль на ожеледиці раптово неможливо, тож перед початком переходу проїзної частини впевнюйтесь, що всі автомобілі зупинились та пропускають вас. Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах та в жодному разі не намагайтесь перебігти проїзну частину перед транспортом, що рухається.

Будьте уважні та обережні!

Ми завжди поруч!