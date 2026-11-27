Суд у Польщі виніс вироки Адаму К. та Себастьяну В., які у травні 2024 року жорстоко вбили українця Миколу С. Вони звинуватили його у крадіжці, побили, а потім облили бензином і підпалили.

Про це пишуть RMF24 та Radio Gdansk із посиланням на рішення суду, передає hromadske.

Судовий процес тривав за закритими дверима, а рішення судді ухвалили в середу, 25 листопада. 39-річного Адама К. визнали винним у вбивстві з особливою жорстокістю і засудили до 30 років увʼязнення, а його спільник — Себастьян В. — отримав 21 рік тюрми.

Сандру К., дружину Адама К., засудили до одного року умовного увʼязнення з випробувальним терміном на три роки. Її виправдали в тому, що вона не надавала допомогу потерпілому українцю.

Суд також зобов’язав Адама К. та Себастьяна В. виплатити двом членам родини Миколи С. компенсацію моральної шкоди — 100 тисяч і 50 тисяч злотих.

За що засудили?

Слідство довело, що у ніч з 11 на 12 травня 2024 року в польському селі Рокіцини на фермі Адама К. під час бенкетування біля багаття власник господарства звинуватив українця у крадіжці й вимагав зізнатися. Вони також, імовірно, розпивали алкоголь.

Після цього, як вказують польські медіа, Адам К. наказав Себастьяну В. відвести українця в гараж, де чоловіки підвісили звʼязаного Миколу за шию над землею за допомогою буксирувального троса й лебідки. Потім вони побили його молотом.

За даними слідства, весь цей час від українця вимагають зізнатися в крадіжці. Коли Микола цього не робить, Адам наказує Себастьяну принести каністру з бензином і вилити на чоловіка, після чого його підпалили. Чоловіки намагалися затушити вогонь на землі, але українець зазнав тяжких опіків, після чого, як пише Onet, Адам К. завдав іще двох ударів.

Водночас Сандра К., як зазначається, за вказівкою чоловіка знищила записи з камер спостереження, аби видати умисний підпал за нещасний випадок.

Як повідомляло Інше ТВ, У польському Бидгощі через національність побили двох підлітків з України. 15-річній дівчині зламали ніс