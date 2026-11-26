Мова не йде про деокупацію, а виключно про допомогою їжею та медикаментами, які жителі коси зможуть отримати до Дня Святого Миколая.
-Робимо те, що можемо, тут і зараз.
На виконання розпорядження командира ОТУ «Одеса» полковника Дениса Носікова сили підпорядкованих підрозділів оперативно-тактичного угруповання розпочинають підготовку до реалізації гуманітарної місії «Санта», щоб надати допомогу жителям тимчасово окупованої Кінбурнської коси.
З міркувань безпеки ми не розкриваємо деталей місії ОТУ «Одеса». Утім, хочемо наголосити, що вона має винятково гуманітарну мету.
Ми, військові, відгукнулися на потребу людей у їжі та медикаментах. Після ретельного аналізу ситуації за даними власних джерел почали формувати продуктові пакунки.
Напередодні Дня святого Миколая ми, Сили оборони України, хочемо нагадати про загальнолюдські цінності: турботу, співчуття та обов’язок допомагати тим, хто цього потребує найбільше.