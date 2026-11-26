26 листопада у межах репатріаційних заходів до України повернули 250 тіл загиблих з Харківського, Донецького, Херсонського, Запорізького та Курського напрямків, які, за інформацією російської сторони, належать українським Захисникам.

Репатріація полеглих Оборонців нашої держави є результатом спільної роботи представників Генерального штабу Збройних Сил України, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших складових сектору безпеки й оборони України. Сприяння поверненню загиблих військовослужбовців також надає Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Важливою складовою цього процесу є робота пошукових груп Гуманітарного проєкту Збройних Сил України «НА ЩИТІ», діяльність яких координує Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України. В умовах постійної загрози обстрілів, ударів ворожих безпілотників і мінування пошукові групи продовжують роботу, щоб полеглі Захисники та Захисниці могли повернутися додому.

Надалі силами та засобами Об’єднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ буде забезпечено транспортування репатрійованих тіл (останків) до визначених установ для проведення необхідних експертних досліджень та ідентифікації.

Честь і пам’ять полеглим Захисникам та Захисницям України.