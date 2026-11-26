Сили оборони за одну ніч уразили аеродром «Мариновка» і нафтову станцію «Транснефти» за понад 1 000 км від кордону.

Ніч на 26 листопада видалася для армії рф довгою і гарячою. Сили оборони України одночасно уразили два важливі об’єкти противника, на Волзі та в Башкортостані.

Ракетні війська вдарили по аеродрому «Мариновка» у Волгоградській області з БРК «Нептун» ВМС ЗС України. Там базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34, з яких окупанти скидають керовані авіабомби на українські міста та позиції наших воїнів. Результати удару та ступінь пошкоджень інфраструктури уточнюються.

Українські засоби ураження дістали і Башкортостан. Зафіксовано влучання по території лінійної виробничо-диспетчерської станції «Субханкулово». Це вузол «Транснефти», через який перекачують нафту із Західного Сибіру та Башкортостану. Підтверджено ураження резервуара, на території станції спалахнула пожежа. Кожне таке влучання означає менше нафти для переробки і менше нафторублів, на які росія веде війну.

Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, і далі системно підривають воєнно-економічний потенціал противника та примушують росію припинити збройну агресію проти України.