Сьогодні, 26 листопада, близько 07:50, біля крамниці «Барвінок», розташованої по вулиці Волощанська в селищі Криве Озеро, 76-річний водій легковика Peugeot Partner допустив наїзд на 42-річну жінку, яка переходила через проїжджу частину у невстановленому місці.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждалу жінку-пішохода з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, де її госпіталізували. Наразі її стан тяжкий, повідомляє поліція Миколаївської області.

За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутися за телефоном: 093-714-45-20 або 102.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві внаслідок ДТП зазнала травм жінка-пішохід – поліція шукає свідків (ФОТО)