Сьогодні, 23 листопада, близько 17:30, в районі регульованого пішохідного переходу на перетині проспекту Миру та вулиці Південної сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Hyundai Elantra, яким керував 57-річний водій, та пішохода.

З місця пригоди каретою швидкої медичної допомоги травмовану 62-річну жінку доставили до медзакладу, де її госпіталізували, повідомили в поліції Миколаївської області.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини автопригоди та попередньо кваліфікують подію за ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати на той самий строк.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про обставини події, прохання звернутися за телефонами: 063 785 04 20 або до операторів спецлінії 102.

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