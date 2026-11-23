За цей час критично важливі підприємства зможуть адаптуватися до оновлених вимог і привести свою діяльність у відповідність до нових правил бронювання.

Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України, передає Інше ТВ.

Критичність і бронювання продовжено для підприємств, строк яких сплив із 27 жовтня до дня набрання чинності новою постановою або спливає раніше 20 грудня. Якщо рішення скасоване або воно підлягає скасуванню через втрату чинності критеріїв критичності, продовження не застосовується.

Продовжено також бронювання, оформлені через портал «Дія» для працівників цих підприємств, якщо строк самого бронювання сплив або спливає у визначений постановою період. Якщо рішення про критичність або бронювання діють довше, постанова не скорочує їхнього строку.

Підприємства оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів мають привести кількість заброньованих працівників у відповідність до встановленого ліміту. Він не змінюється – 95%, але змінюється база розрахунку – від кількості військовозобов’язаних працівників підприємства.

Координаційний центр уже погодив 100% оновлених критеріїв критичності. До кінця наступного тижня органи влади мають переглянути раніше видані рішення.

Для стратегічно важливих підприємств Координаційний центр в окремих випадках може рекомендувати збільшення ліміту бронювання за наявності належного обґрунтування.

Як повідомляло Інше ТВ, В Україні ухвалено нові правила бронювання на критично важливих підприємствах