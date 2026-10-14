Кабінет Міністрів України ухвалив нові правила бронювання на критично важливих підприємствах.

Про це повідомляє Forbes Україна, передає УНН.

Відтепер в оборонній промисловості та енергетиці замість 100% працівників пропонують дозволити бронювати лише 85%.

Водночас для підприємств тепло-, водопостачання та вивезення сміття ліміт хочуть знизити з 75% до 60%. Там, де діє ліміт 50%, все залишиться без змін.

З документа вилучили норму про виключення з розрахунку працівників, які мають відстрочку (студентів, багатодітних батьків та інших). Крім того, буде створений Координаційний центр за участю СБУ, ГУР, СЗР та Нацполіції.

До 20 жовтня мають бути переглянути критерії критичності підприємств у всіх галузях. На уточнення документа дали один день, а на остаточне погодження відсотків бронювання – 5 днів.

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