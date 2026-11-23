Президент України Володимир Зеленський взяв онлайн-участь у 72-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка відбувається в Берліні.

Глава держави подякував усім лідерам, парламентарям, громадським діячам і представникам армій країн Північноатлантичного альянсу, які говорять, що Україна має бути в НАТО й це потрібно самому Альянсу.

«Ви всі бачите тактику, яку Росія використовує в цій війні. Ви бачите, що саме роблять росіяни. І самим захищатися від цього надзвичайно важко. Саме на це Росія завжди й розраховувала, коли нападала на інші країни або погрожувала їм: що їх залишать сам на сам із загрозою і ніхто не прийде на допомогу», – акцентував Президент.

За словами Володимира Зеленського, у 2014 році схоже відбулося з Україною – не було глобальної коаліції, Будапештські запевнення виявилися порожніми, і Росія порушила свої зобов’язання. Україні тоді сказали не чинити опір діям РФ, і це призвело до окупації Криму та Донбасу, а також до повномасштабного російського вторгнення.

«Україна зараз захищається вже п’ятий рік цієї війни, повномасштабної війни. Ми щоразу знаходимо способи відновитися після російських ударів. Ми завдаємо ударів у відповідь, коли Росія атакує нас. І сьогодні Росія відчуває нашу відповідь аж від Західного Сибіру, де горять її нафтопереробні заводи, до узбережжя Лівії, де тонуть її військові кораблі», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що Україна десятки разів пропонувала Росії кроки щодо зменшення бойових дій і ніколи не була тією, хто підвищує ставки, але Росія не дає мирної відповіді. Володимир Зеленський зауважив, що в дипломатії з’являється шанс лише тоді, коли спільними зусиллями здійснюється тиск на Росію – за допомогою зброї та сильних санкцій.

«Переговори про завершення війни мають відбуватися так само, як і гарантуватиметься безпека після війни. Це означає Україна, Європа та Америка з одного боку. Росія – з другого. А який це має вигляд? Фактично має такий вигляд, що НАТО веде переговори з Росією. Так само ЄС веде переговори з Росією. Так само Захід веде переговори з Росією. Бо Україна вже на сто відсотків є частиною цього світу спільних цінностей – світу НАТО, ЄС і Заходу. Ми вже є частиною цієї системи. Ще не юридично, але вже на практиці», – переконаний Глава держави.

Президент акцентував, що Україна з партнерами співпрацює у сфері оборони: розвиває оборонні спроможності, налагоджує оборонне виробництво, будує спільні плани на майбутнє та відстоює один ключовий принцип, що робить життя безпечним і стабільним. Це повага до територіальної цілісності всіх країн, до права кожного народу жити вільно й до міжнародно визнаних кордонів.

«Росія поважає лише об’єднаних і сильних. І доки ця сила є, Росія її бачить і поважає. Саме таку систему безпеки ми вже будуємо сьогодні, коли співпрацюємо у сфері оборони та допомагаємо Україні захищати життя від різноманітних загроз в умовах сучасної війни», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, однією з ключових умов мирного життя після війни є надійні гарантії безпеки для України.

«Коли ми говоримо про гарантії, подібні до статті 5, нам потрібні відповіді на дуже конкретні запитання. Які країни підтримають Україну, якщо на неї знову нападуть? Що саме робитимуть наші партнери у відповідь? Які війська будуть заздалегідь розміщені на нашій території? Скільки все це коштуватиме? І чи справді це працюватиме? Усе це непросто. І поки що ми не почули чітких, конкретних відповідей, з усією повагою до таких ідей. Але ми робимо все, щоб отримати ці відповіді», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що країни НАТО зацікавлені в досвіді, який здобули українські воїни в операціях на суші, на морі та в повітрі. Україна має сильну оборонну промисловість і разом із партнерами розробляє нові види озброєнь і технологій – те, що справді необхідно для сучасної війни та гарантування безпеки держав. За словами Президента, йдеться не лише про дронові технології чи програмне забезпечення, а й про те, що всі види зброї і всі системи випробувані проти реальних загроз.

«Щоразу, коли ви підтримуєте Україну, ви також інвестуєте в міцніші безпеку та стійкість – у досвід, який може стати в пригоді будь-якій країні. Чи є тут ще хтось, хто досі вірить, що одного дня Росія просто стане мирною та безпечною країною? Просто подивіться на останні сто років російської історії. Можливо, було кілька років, коли Росія справді не становила загрози. А решту часу загрози – це єдине, що було. Холодні війни, гібридні війни, торговельні війни, ідеологічні війни, гарячі війни – різні, різні форми, але завжди війни, завжди загрози», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що необхідно діяти так, щоб, незалежно від того, з якою Росією доведеться мати справу і які виклики постануть перед державами, завжди було достатньо ресурсів для власного захисту. Президент акцентував, що завдяки сильній українській армії НАТО гарантовано стане сильнішим.

Глава держави також закликав допомогти Україні пройти зиму. Пріоритетом лишається протиповітряна оборона: потрібні Patriot, Nasams, SAMP/T і ракети до них, які здатні зупинити російську балістику.

«Що сильнішою буде наша оборона, то менше в Росії шансів її прорвати й то більше шансів, що дипломатія спрацює. Ми маємо зробити все, щоб чотиристороння зустріч – Україна, Європа, Америка та Росія – відбулася якнайшвидше. Ми готові провести її буквально завтра. Від наших партнерів ми чули, що вони хочуть спробувати організувати її до Різдва. Ми сподіваємося, що це станеться раніше», – зазначив Президент.

За словами Володимира Зеленського, на цю зустріч потрібно прийти з чіткою аджендою, яку підготують та узгодять усі – Україна, Європа й Америка, бо ретельна спільна підготовка має забезпечити вагоміший результат. Президент зазначив, що на питання, що буде після війни, відповіддю має бути безпека – для України, для всіх сусідів Росії, для Європи та всього євроатлантичного простору.

«Це можливо лише тоді, коли в Росії не буде спокуси перевіряти, чи справді працюють гарантії безпеки. З НАТО такої спокуси в Росії не буде. Тож діємо відповідно. Я вдячний усім, хто просуває саме цю ідею: НАТО з Україною – це справжнє НАТО. Справжня безпека. І справжній мир», – підсумував Глава держави.