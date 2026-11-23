Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в понеділок, 23 листопада, представила 22-й пакет санкцій проти РФ.

“Мета полягає в тому, щоб продовжувати тиск на Росію з метою припинення її агресивної війни в Україні. І ми продовжуватимемо пропонувати нові санкції, доки Росія не продемонструє щирого прагнення до тривалого миру в Україні”, – заявила фон дер Ляєн у зверненні, оприлюдненому в соцмережі Х.

Вона зазначила, що пакет посилює тиск у трьох напрямках: завдає удару по джерелах фінансування війни, ізолює Росію та закриває двері до участі в європейських спортивних та культурних заходах.

“По-перше, щодо фінансових послуг. Ми поширюємо заборону на транзакції на близько 60 російських банків. Усі 60 банків будуть виключені з системи SWIFT. Крім того, ми вживаємо жорстких заходів щодо криптовалютних та платіжних мереж. Ми зосередимося на Росії, але також включимо треті країни, які допомагають Росії ухилятися від наших санкцій”, – пояснила фон дер Ляєн, додавши, що це один із головних напрямків нового пакету заходів.

Крім того, була створена спеціальна робоча група з криптовалютних санкцій для підтримки цієї роботи.

“Моє друге зауваження стосується російського енергетичного сектору. Ми розширюємо заборону на надання енергетичних послуг, щоб жодна європейська компанія не могла допомагати Росії у будівництві, експлуатації чи ремонті її енергетичної інфраструктури, зокрема нафтопереробних заводів. Вперше ця заборона поширюється також на послуги з постачання електроенергії”, – розповіла президентка Єврокомісії.

До санкційного списку було включено ще понад 70 суден “тіньового флоту”. Також була висунута пропозиція заборонити всі танкери, застраховані в Росії.

Серед інших ініціатив – візова заборона для колишніх російських комбатантів.

“Останнім часом ми спостерігаємо ескалацію нетрадиційних, кінетичних дій російських агентів у Європі. І ця заборона є частиною нашої відповіді. Російські колишні комбатанти становлять загрозу безпеці Європи. Не можна дозволяти їм вільно пересуватися нашими країнами. Тому в’їзд до Європейського Союзу буде заборонено”, – підкреслила фон дер Ляєн.

Також планується заборонити європейцям і надалі обіймати посади в керівних органах компаній у Росії.

“І наостанок – про спорт та культуру. Спортивні заходи не можуть бути майданчиком для пропагандистської діяльності. Відсьогодні на всіх спортивних заходах у Європейському Союзі ми запроваджуємо заборону на участь російських команд та спортсменів, які виступають під російським прапором. Ми пропонуємо заборонити демонстрацію офіційних російських символів”, – вказала фон дер Ляєн.

Крім того, будуть обмежені фінансові потоки від російських спонсорів до спортивних та культурних асоціацій, що базуються в Європі, і запроваджені обмеження щодо зайняття росіянами посад у керівних органах європейських спортивних федерацій.

“Наша позиція є чіткою. Ми надаємо Україні силу. Силу для забезпечення миру, а Росії – усі підстави, щоб обрати саме його”, – резюмувала фон дер Ляєн.