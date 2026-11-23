Поки Дональд Трамп намагається переконати Європу скоротити військову допомогу Україні, його союзники по інший бік Атлантики готують власний план підтримки Києва, пише Politico, передає ВВС.

Водночас учасник переговорної команди Трампа Джаред Кушнер розкрив подробиці американської пропозиції щодо гарантій безпеки для України за зразком п’ятої статті НАТО. За його словами, Вашингтону вдалося переконати Росію розглянути таку модель гарантій.

Однак публічна позиція Москви поки що свідчить про протилежне.

Конгрес готовий кинути виклик Трампу

Демократи, які посилили свої позиції після листопадових проміжних виборів, мають намір не допустити скорочення американської допомоги Україні.

На міжнародному форумі з питань безпеки в Галіфаксі вони заявили, що вже на початку наступного року просуватимуть новий пакет військової та гуманітарної допомоги Києву на мільярди доларів.

“Тепер у нас набагато більше можливостей для дій, – заявив сенатор-демократ від Вірджинії Тім Кейн. – І ми точно не дозволимо залишити нашого союзника без допомоги. Ми цього не допустимо”, – наголосив він.

Демократи сподіваються заручитися підтримкою частини республіканців, щоб Трамп не зміг самостійно заблокувати новий пакет допомоги. Якщо президент накладе вето, Конгрес спробує подолати його двома третинами членів обох палат.

“За останні два тижні я особисто спілкувався з багатьма сенаторами – і республіканцями, і демократами. Жоден з них не сказав, що виступатиме проти цієї ініціативи”, – заявив сенатор Енді Кім.

Водночас демократи не обіцяють повернутися до тих обсягів допомоги, які Україна отримувала за часів Джо Байдена.

Натомість вони хочуть розвивати спільні проєкти з європейськими союзниками, зокрема Польщею та Німеччиною.

До фінансування постачання зброї можуть долучитися не лише держави, а й приватні інвестори.

“Ви ще побачите, наскільки значні інвестиції в Україну будуть в наших законопроєктах про оборону та фінанси”, – заявив Кейн.

Демократи також хочуть не дозволити адміністрації Трампа затримувати вже погоджену допомогу Україні та обходити санкції проти Росії.

Сенатор Кріс Кунс розглядає можливість розслідування щодо супутникових терміналів Starshield компанії SpaceX Ілона Маска. Йдеться про обмеження швидкості їхньої роботи в Україні. За словами української влади, це дозволило російським військам проривати українську протиповітряну оборону.

Крім того, американські законодавці планують запровадити окремі санкції проти російського “тіньового флоту”, за допомогою якого Москва обходить західні обмеження на експорт.

Європа нарощує військову допомогу

Тим часом європейські країни домовляються про спільні поставки Україні бронетехніки та систем протиповітряної оборони. Ще один напрямок – пошук додаткових винищувачів, які допоможуть збивати російські реактивні безпілотники.

Як пише Politico, європейські уряди обговорюють із Пентагоном можливість передати Києву винищувачі F-16, які зараз перебувають на озброєнні Національної гвардії США. Про це повідомив міністр з питань озброєнь, закупівель і персоналу Нідерландів Дерк Босвейк.

Європейські країни також купують ракети американських компаній Lockheed Martin і Raytheon, водночас розвиваючи власне виробництво. Нідерланди підтримують ініціативу п’яти європейських оборонних компаній, які хочуть спільно розробити систему перехоплення балістичних ракет середньої дальності.

“З одного боку, ми розвиваємо власне виробництво. З іншого – купуємо те, що вже є на ринку. Нам потрібно робити і те, і інше одночасно. Думаю, приблизно за два роки перевага поступово перейде до європейських виробників”, – пояснив Босвейк.

У Європі побоюються, що Росія може перемогти у війні, якщо Україна залишиться без ресурсів для подальшого опору.

“Ми послідовно підтримували Україну і продовжуватимемо це робити, доки триватиме війна. Ми не хочемо, щоб Україна була змушена погодитися на мирну угоду лише через брак зброї та інших ресурсів для продовження боротьби”, – заявив депутат німецького Бундестагу Нільс Шмід.

Гарантії для України – захист чи “троянський кінь”?

Підпис до фото,Кушнер і Віткофф на перемовинах із Зеленським

Пропозиція переговорної команди президента США Дональда Трампа щодо надання Україні гарантії колективної оборони за зразком НАТО викликала оптимізм серед деяких європейських союзників Києва, пише Politico в іншій статті.

Джаред Кушнер, зять президента США і учасник переговорної команди, заявив, що Трамп готовий розглянути таку “велику угоду”. За його словами, Росія також нібито готова її обговорювати. Однак заяви Москви поки не дають підстав для такого висновку.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков публічно заявив, що для Москви неприйнятна навіть ідея “квазичленства” України в НАТО.

За словами Кушнера, найближчими тижнями США проведуть переговори з представниками України, Росії та Європи про нову систему безпеки в Європі.

“Надійні гарантії за зразком п’ятої статті, підкріплені заходами стримування та врегулювання конфліктів, можуть суттєво знизити ризик нової війни. Президент Зеленський має рацію, коли наполягає, що ці гарантії повинні бути конкретними, надійними та чітко зафіксованими в документах”, – написав Кушнер у соцмережі X.

Серед ключових елементів майбутньої системи він назвав:

постійні канали для консультацій та кризової комунікації;

військове розмежування (деконфліктинг) та більшу прозорість;

взаємні заходи для зниження ескалації та верифіковані зобов’язання сторін.

Метою переговорів є досягнення балансу, за якого Україна буде захищеною, Росія матиме впевненість у тому, що НАТО не прагне конфронтації, а Альянс та його партнери будуть упевнені в повазі РФ до суверенітету сусідів.

Окрему увагу приділяють економічному майбутньому України. Безпека, за словами Кушнера, має спиратися на довгостроковий план економічного розвитку та реформи, які зміцнять державні інституції й допоможуть країні стати більш самодостатньою.

Кушнер також наголосив, що остаточне рішення має ухвалити Трамп, дотримуючись конституційних процедур і погодивши його з Конгресом.

“Трамп пішов би на такий крок лише в тому випадку, якщо б був переконаний, що це однозначно відповідає національним інтересам Америки, а загальні домовленості щодо безпеки роблять вкрай малоймовірним, що ця гарантія коли-небудь буде застосована”, – додав Кушнер.

Водночас ідеться не лише про захист України. Американська пропозиція передбачає ширший перегляд системи європейської безпеки, зокрема відносин між НАТО та Росією.

Один з європейських чиновників, близьких до переговорів, повідомив Politico, що в питанні гарантій безпеки сторони вже досягли помітного прогресу.

Але за обережним оптимізмом європейців ховаються серйозні побоювання. Йдеться передусім про те, на які поступки Україні доведеться піти в обмін на такі гарантії.

Грегуар Роос із лондонського аналітичного центру Chatham House застерігає: гарантії за зразком п’ятої статті можуть виявитися “троянським конем”, якщо стануть частиною ширшої угоди з Москвою. За такого сценарію Україна може втратити Донбас, а НАТО погодиться обмежити свою військову присутність у Східній Європі.

“Будьмо відвертими: фактично це дасть Росії право вето на європейську безпеку”, – наголосив експерт.

Україна ж хоче отримати не загальні обіцянки, а чіткі й конкретні зобов’язання. Володимир Зеленський зазначив, що Вашингтон пропонує гарантії, “подібні до статей 4 і 5” Статуту НАТО. Водночас США проти розміщення американських військових на українській території.

За даними Bloomberg, США також тиснуть на Москву та Київ, намагаючись змусити їх обговорити нові пропозиції щодо НАТО, військових ресурсів і розміщення військ у Європі.

Однак Зеленський наголошує: поки що Україна не має на руках документа з конкретними зобов’язаннями за зразком п’ятої статті НАТО, яка передбачає колективну оборону: якщо на одну з країн Альянсу нападуть, інші союзники мають прийти їй на допомогу, зокрема військову.