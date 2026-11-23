З 22 жовтня у Черкасах зареєстровано 26 захворювань на туберкульоз, з них 23 – серед дітей, які відвідують 10 закладів освіти. Про це повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає УНН.

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У Черкасах тривають протиепідемічні заходи у зв’язку з виявленням випадків туберкульозу серед дітей. Із 22 жовтня у місті зареєстровано 26 захворювань на туберкульоз, з них 23 – серед дітей, які відвідують 10 закладів освіти. Хворі отримують необхідне лікування– йдеться у повідомленні.

Водночас у центрі наголосили, що за поточною оцінкою епідеміологічної ситуації, не вбачається необхідність у загальному призупиненні очного навчання в закладах освіти, де зареєстровано випадки туберкульозу.

Водночас ситуація перебуває під постійним наглядом. Рішення щодо додаткових протиепідемічних заходів ухвалюватимуться з урахуванням результатів оцінки ризиків – зазначається у повідомленні.

Як розповіли у центрі, в Україні діагностика та лікування туберкульозу є безоплатними.

Пацієнти отримують повний комплекс медичної допомоги, який включає:

консультації лікарів на всіх етапах лікування;

сучасні методи діагностики цього захворювання;

забезпечення необхідними протитуберкульозними препаратами;

обстеження з метою раннього виявлення можливих побічних реакцій на лікування та, за потреби, отримання симптоматичної терапії;

госпіталізацію за медичними показаннями;

медичну та психосоціальну підтримку.



Що важливо знати батькам?

Туберкульоз – інфекційне захворювання, яке передається повітряним шляхом від людини, яка має відкриту форму туберкульозу (з активним бактеріовиділенням). Ризик інфікування залежить від тривалості та інтенсивності контакту і від кількості бактерій, які вдихає здорова людина. Ймовірність розвинення хвороби після контакту з бактеріями залежить від стану імунної системи. Якщо вона не здатна стримувати інфекцію, розвивається туберкульоз.

Водночас перебування в одному закладі освіти з людиною, яка захворіла на туберкульоз, не означає автоматичного інфікування. Також інфікування туберкульозною паличкою не завжди призводить до розвитку захворювання.

Туберкульоз виліковний, а своєчасне виявлення інфекції та необхідні медичні заходи допомагають запобігти розвитку хвороби. Людям із груп ризику, зокрема тим, хто контактував з людьми, які хворіють на туберкульоз, рекомендовано пройти обстеження.

Своєчасне виявлення туберкульозу допомагає швидше розпочати лікування та запобігти поширенню інфекції.

Для ранньої діагностики застосовують:

скринінгове анкетування (опитування щодо симптомів і факторів ризику);

рентгенологічне обстеження органів грудної клітки;

молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу.



Одним із основних сучасних методів підтвердження діагнозу є тест GeneXpert. Він дозволяє протягом кількох годин виявити бактерію Mycobacterium tuberculosis та визначити її чутливість до протитуберкульозних препаратів.

Для дослідження використовують:

мокротиння у дорослих;

кал у маленьких дітей;

інші біологічні матеріали – за потреби.



Якщо людина належить до груп ризику щодо захворювання на туберкульоз, вона має щорічно проходити рентген обстеження, а якщо має симптоми, які можуть свідчити про туберкульоз, їй варто звернутися до сімейного лікаря, який за потреби направить на додаткові обстеження та консультацію до фтизіатра.

Що робити, якщо ваша дитина відвідує один із закладів освіти, де виявлено випадки туберкульозу?

Якщо вам повідомили, що дитина належить до кола контактних осіб, обов’язково пройдіть рекомендоване медичне обстеження, навіть якщо дитина добре почувається.

Якщо дитина має тривалий кашель, підвищену температуру, слабкість, нічну пітливість, втрату ваги або інші незрозумілі симптоми, зверніться до сімейного лікаря чи педіатра.

Якщо ви не отримували повідомлення про контакт, але маєте занепокоєння, зверніться до сімейного лікаря або педіатра. Лікар допоможе оцінити ризики та визначити потребу в обстеженні.

Не проводьте обстеження чи профілактичне лікування самостійно – їх необхідність визначають медичні фахівці.