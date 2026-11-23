У 2026 році Україна виготовить «сотні» крилатих ракет «Нептун», але менше тисячі. У разі появи додаткового фінансування темпи виробництва можуть зрости.

Про це розповів генеральний конструктор і генеральний директор конструкторського бюро «ЛУЧ» Олег Коростельов виданню The Wall Street Journal, передає Мілітарний.

Водночас виробництво малогабаритних крилатих ракет UAV-290 «Паляниця» вже перевищило тисячу одиниць на рік.

«Наша оборонна промисловість досягла такого рівня, що будь-який напад на Україну дорого коштуватиме нашому ворогові», — зазначив Коростельов у коментарі виданню.

Малогабаритна крилата ракета UAV-290 «Паляниця» на наземній пусковій установці. Фото: «Укроборонпром»

Водночас Коростельов зазначає, що додаткові кошти допомогли б збільшити виробництво.

За його словами, «Луч» почав працювати над «Нептуном» ще у 2010 році. Однак кошти на його виробництво почали надходити лише наприкінці 2020 року, коли він порушив питання браку фінансування на нараді високого рівня за участю президента Володимира Зеленського.

За словами українських посадовців, перше успішне застосування «Нептуна» у квітні 2022 року стало ключовим моментом для країни та її оборонної промисловості: воно підняло бойовий дух і показало західним державам, що вони підтримують не безнадійну справу.

«Нептун» та «Паляниця»

Наразі відомо про існування щонайменше двох актуальних версій ракети «Нептун», які умовно називають «Довгий Нептун» (Р-360Л) та «Товстий Нептун» (Р-360). На численних виставках та урочистих заходах демонструють саме останню версію ракети, але «Довгий Нептун» регулярно застосовують та згадують в офіційних зведеннях.

Перше офіційне фото крилатої ракети «Довгий Нептун». Фото: Zbroya.ua.

«Довгий Нептун» (Р-360Л) — збільшена модифікація ракети із заявленою дальністю до 1000 км та бойовою частиною масою 260 кг. Довжина становить 6 м без стартового прискорювача, діаметр корпусу — 500 мм. Ракета отримала змінену носову частину та збільшені рулі. Заявлена можливість польоту над складним рельєфом і проходження маршруту без супутникової навігації.

«Товстий Нептун» — умовна назва модифікації з двома бічними конформними паливними баками, яку показали в жовтні 2025 року. Вона зберегла індекс Р-360. За оцінкою дослідника Фабіана Гоффмана, ракета могла зберегти діаметр основного корпусу близько 380 мм та бойову частину масою 150 кг, а завдяки додатковому паливу — збільшити дальність до 400–600 км.

Українська крилата ракета “Нептун”, яку показали у жовтні 2025 року. Джерело: Денис Шмигаль

«Паляниця» (UAV-290) — малогабаритна крилата ракета з турбореактивним двигуном для автономного ураження стаціонарних наземних цілей.

За характеристиками, оприлюдненими у 2026 році, дальність становить 650 км, загальна маса — 350 кг, маса бойової частини — 100 кг. Довжина ракети — 3,5 м, розмах крил — 1,7 м, крейсерська швидкість — до 800 км/год. Її запускають із причепа або напівпричепа за допомогою твердопаливного прискорювача.

Areion — подальший розвиток «Паляниці», призначений для ураження прибережної інфраструктури та важливих стаціонарних об’єктів у глибині території противника. Заявлена дальність становить 600 км, маса бойової частини — 100–120 кг, мінімальна висота польоту — 20 м.

Малогабаритна крилата ракета Areion. Фото Новини.live

Окрім інерціальної навігації із супутниковою корекцією, заявлена альтернативна навігація AltNav для роботи в умовах радіоелектронної протидії. Ракету розміщують у транспортно-пусковому контейнері та запускають з адаптованої пускової установки «Нептуна», універсального причепа або напівпричепа.