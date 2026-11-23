російські спецслужби шукають нові способи вербування агентури в державах ЄС на тлі посилення санкційного, політичного та дипломатичного тиску на росію, а також активізації підтримки України з боку європейських країн. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

За даними української військової розвідки, кремль прагне залучити виконавців до шпигунської та диверсійно-підривної діяльності на території Центральної та Східної Європи, зокрема країн Балтії.

Для вербування агентури російські спецслужби використовують передусім месенджери Telegram і WhatsApp, а також платформу Discord. Зокрема, від початку 2026 року на платформі опублікували понад 20 мільйонів оголошень про “роботу”, замаскованих під прості завдання з можливістю швидкого та легкого заробітку. Більшість таких оголошень розміщувалася з одноразових акаунтів, зареєстрованих із використанням номерів телефонів Індії, Ірану та низки країн Близького Сходу – йдеться в дописі.

Основними цільовими групами для спецслужб рф є фінансово вразливі категорії населення: місцеві жителі, біженці та мігранти. Окрему увагу росіяни приділяють молоді віком 18–25 років, прихильникам радикальних, популістських, пацифістських і етнічних рухів тощо.

Винагорода за виконання завдань становить близько 1500–3000 доларів США. Кошти переказують у криптовалюті або через банківські рахунки посередників після підтвердження результатів виконаної роботи – зазначили в ГУР.