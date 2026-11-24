Сили оборони вивчають питання проведення гуманітарної місії для забезпечення людей на тимчасово окупованій території Кінбурнської коси продуктами та ліками.

Про це повідомив командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» полковник Денис Носіков, передає АрміяInform.

Відділ комунікацій ОТУ «Одеса» надав відео з дронів, на якому можна побачити цивільних мешканців на Кінбурнській косі.

Місцеві мешканці, яким вдалося вирватися з капкана окупантів, переконані, що без їжі та медикаментів шансів пережити зиму в жителів Кінбурнської коси немає.

Окупанти створили катастрофічну ситуацію на Кінбурнській косі

​У селах Покровське, Василівка та Геройське проживає близько ста людей, більшість із яких — літнього та похилого віку. Засобів до існування в них не залишилося.

Худобу, яку нема чим годувати, давно зарізали. Табуни здичавілих коней вистріляли окупанти, говорять місцеві жителі.

«Окупанти перерізали майже всю скотину. Там були табуни, коні, теж їх немає. Нічого нема. Там немає ні хліба, ні цукру, ні борошна. Якщо їх звідти не вивезуть, це кошмар», — розповідає літня жінка, якій вдалося вийти з Кінбурнської коси.

Ситуація тут навіть гірша, ніж в Олешках, оскільки села звідусіль оточені водою, а берег щільно замінований. Дорогу, яка веде на материк, називають дорогою смерті, бо під час спроби виїхати постійно підриваються люди, окупанти все замінували.

«Люди, у яких хронічні захворювання, особливо гіпертоніки, немає нічим поміряти тиск, ні збити тиск, немає нічого. І якщо потрібна просто якась мінімальна допомога, її немає кому надати. Це просто питання життя чи смерті, тому що в людей не залишилось нічого», — розповідає інша мешканка Кінбурну.

​Всупереч нормам міжнародного гуманітарного права російські солдати позбавили жителів захоплених сіл можливості не те що отримати, а й придбати продукти та ліки. Отже, цивільні стали заручниками військових армії рф.

«Коли було тепло, люди були на городах. Якісь огірки, помідори, господарство, люди могли на цьому виживати. А зараз, коли зима, цього нічого немає, і це просто смерть для цих людей, і потрібно їх рятувати. Всі повинні стати на захист цих людей і якось їм допомогти, щоб їх не забували, щоб всі про це говорили, об’єднали зусилля», — наголошують мешканці Кінбурну, яким вдалося залишити тимчасово окуповану територію.

Російські солдати зривають будь-які спроби евакуації з коси та використовують українців як живий щит.

У 40-й окремій бригаді морської піхоти повідомили, що після гуманітарної операції в Олешках росіяни посилили активність на Придніпровському напрямку. Морпіхи фіксують більше російських розвідувальних і FPV-дронів.

«Росіяни поповнили свої запаси й особовий склад. Те, що ми протягом пів року зачищали на тому ж Кінбурні, — знову росіяни позаходили на позиції, які раніше були знищені. Але я думаю, що це не проблема. Думаю, що ми з ними справимося», — розповів військовослужбовець 40-ї бригади.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан з Миколаєва звернулася до Меланії Трамп із закликом допомогти евакуювати цивільних із Кінбурнської коси