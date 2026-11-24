Міністри оборони України та Норвегії Євгеній Хмара і Торе Сандвік підписали угоду про співпрацю щодо впровадження української бойової системи DELTA у норвезькій армії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Затвердження цього документа відбулося під час робочого візиту Хмари до Осло, хоча визначена сфера співпраці значно ширша.

Підтримка України у сфері ППО та безпілотних систем

В наступному році двостороння допомога від Норвегії становитиме щонайменше $7 млрд. У першу чергу вона стосуватиметься пріоритетних напрямів: посилення протиповітряної оборони та безпілотних систем.

-Розглянули варіанти постачання Україні засобів для захисту неба, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО. Маємо вагомі та важливі для України домовленості, повідомив міністр оборони Євгеній Хмара.

Окремо міністри обговорили проєкт з інтеграції ракет різних типів у системи NASAMS, які має Україна.

На зустрічі підписано угоду про співпрацю щодо впровадження системи DELTA у Силах оборони Норвегії

Також обговорили шляхи постачання додаткових бойових літаків та боєприпасів до них.

Взаємовигідна співпраця між Україною та Норвегією

Крім того, Євгеній Хмара окреслив основні напрями розвитку співпраці між Україною та Норвегією. Серед них – обмін бойовим досвідом та розвиток спільних підприємств, де країни вже мають практичні напрацювання.

-Для нас важливо будувати сильні ОПК і в Україні, і в Норвегії. Спільні виробництва слід масштабувати зараз, адже ми бачимо, як росія нарощує виробництво зброї. Спільні проєкти дадуть змогу швидше створювати сучасні та ефективні засоби для наших воїнів. Україна отримує виробничі можливості, Норвегія – доступ до експертизи, яка спирається на бойовий досвід і яка сьогодні формує нові стандарти оборони, зазначив міністр.

Норвегія долучиться до постачання засобів для захисту українського неба, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО

Доступ Норвегії до системи DELTA

Також у межах зустрічі підписали угоду про співпрацю щодо впровадження системи DELTA у Силах оборони Норвегії.

-Ми домовились співпрацювати щодо впровадження DELTA у Норвегії, і це посилить оборонні спроможності наших країн. Відтак ми надамо нашим норвезьким партнерам доступ до складових системи для її впровадження та розвитку. Водночас наші домовленості не передбачають передачу бойових чи інших оперативних даних з України. Норвегія отримає безпечний та перевірений війною цифровий інструмент, який буде адаптований під її оборонні потреби, – пояснив Хмара.

У межах ініціативи DELTA Lab Норвегія зможе використовувати та адаптовувати DELTA, а також долучатися до її подальшого розвитку. Сторони також обмінюватимуться досвідом щодо впровадження, застосування та навчання роботі з бойовою екосистемою.

DELTA — це українська екосистема військових продуктів, побудована за стандартами НАТО. Вона дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу та відображає повітряну, наземну, морську ситуацію на цифровій мапі. Сервіс дозволяє військовим обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, а за потреби — і з союзниками.