Росія може припинити своє існування в нинішньому вигляді вже за кілька років — таку думку висловив російський військовий у відставці, який свого часу служив під керівництвом Володимира Путіна.

За словами 83-річного генерал-полковника Леоніда Івашова, лідер Кремля своєю катастрофічною війною проти України веде країну до розпаду. Про це повідомляє британське видання The Express.

Поки Росія продовжує фінансувати загарбницьку війну проти сусідньої держави, ціна цього для пересічних росіян зростає: за даними видання «Медіазона», підтверджені втрати російської армії становлять щонайменше 285 881 особу.

Івашов розповідає, що каже людям: «Росії не буде. Росії не буде». Він вважає, що війна з Україною, ймовірно, призведе до розпаду країни до 2027 або 2028 року, якщо не вжити негайних заходів.

Цей шанований військовий у відставці ризикує опинитися під арештом через свої висловлювання. Водночас він зазначає: історія знає чимало «великих» лідерів, яких народ спершу обожнював, а згодом жорстоко розправився з ними.

«Те саме станеться і тут», — стверджує він.

«Сьогодні потрібен мирний державний переворот. Не повстання — до повстання ми вже готові, а це було б жахливо, — а саме мирна зміна влади», — додає він.

Попри свій прогноз, Івашов вважає, що Путіну варто запропонувати «шлях відступу», який дозволив би йому уникнути розстрілу.

«Путін мав рацію в одному. Усе йде за планом; усе відбувається за графіком. Я цілком погоджуюся з цим висновком. Усе справді йде за планом — тільки не за російським. Шкода, завдана війною, є глибокою. Мій висновок такий: до 2027 чи 2028 року Росія припинить своє існування. Вона розпадеться».

Івашов додав, що для Росії було помилкою й далі «стверджувати, ніби наш президент — найсильніший, найкращий у світі».

Однією з промовистих ознак того, що підтримка Кремля в Росії слабшає, є зникнення символів «Z», які раніше використовувалися для демонстрації підтримки російського вторгнення.

«Тепер навіть російські прапори трапляються рідше — принаймні тут, у Криму. Люди закривають або змивають ці позначки “Z”», — підсумував Івашов.

Хоча підтримка війни проти України в Росії, вочевидь, падає, Путін не виявляє жодних ознак наміру зупинитися — навпаки, він навіть намагається перекласти провину на Україну. Це відбувається через чотири роки після того, як Росія вторглася в країну у 2022 році.

«Ми не починали війну — власне, ми ніколи не починали жодної війни. Ми лише намагаємося її закінчити», — заявив Путін минулого тижня в Шеньчжені (Китай).

У понеділок, 23 листопада, президент України Володимир Зеленський виступив перед Парламентською асамблеєю НАТО, закликавши присутніх дозволити історії Росії говорити самій за себе.

«Чи вірить хтось із вас досі, що одного дня Росія просто знову стане мирною та безпечною? Погляньте на останні сто років російської історії. Було, можливо, кілька років, коли Росія справді не становила загрози. Увесь інший час — це були самі лише загрози». Він додав: «Холодні війни, гібридні війни, торговельні війни, ідеологічні війни, гарячі війни — різні форми, але завжди загрози. І немає жодних підстав вважати, що Росія стане іншою країною через рік чи п’ять років».