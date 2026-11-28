Державна служба геології та надр України продовжила на 20 років дію спеціального дозволу № 4038, наданого ПрАТ «Микитівський гранітний карʼєр» для видобування піску на ділянці «Комінтерн-2» Олександрівського родовища в Миколаївській області.
Про це повідомляє NADRA.INFO із посиланням на наказ т.в.о. Голови Держгеонадра Сергія Власенка № 613 від 18 листопада 2026 р. (завантажити).
ПрАТ «Микитівський гранітний карʼєр» контролюють Василь Мороз і Віталій Шевченко (міноритарій Павло Дядюра, YouControl). Крім згаданої ділянки Олександрівського родовища піску, «Микитівський гранітний карʼєр» розробляє Софіївське родовище гнейсів (СД № 4154 до 2046 р.).
Найближчими до «Комінтерн-2» іншими ділянками надр із покладами піску, за даними джерел NADRA.INFO та відкритими даними Держгеонадра, користуються (дані про власників з аналітичної системи YouControl):
- ТОВ «Південний карʼєр» Віталія Звєрова – родовище Вознесенське-1 (СД № 6079 до 2035 р.);
- ТОВ «Бузький піщаний карʼєр» Максима Андрухова та Миколи Сапітона – родовище Бузьке-3 (СД № 6730 до 2043 р.); в базі Держгеонадра також значиться дійсним СД № 5330 на геологічне вивчення ділянки Бузька-3.
- ТОВ «Філія «Зелений гай» Віталія Звєрова – ділянка Бузька-4 (СД № 5515 до 2026 р., надано без аукціону);
- ТОВ «Філія «Зелений гай» – ділянка Поле (СД № 5832 до 2045 р., куплено з аукціону Держгеонадра);
- ТОВ «Філія «Південний карʼєр» Віталія Звєрова – ділянка Бузька-5 (СД № 5516 до 2026 р., надано без аукціону);
- ТОВ «Технологічна група» Петра Дишлового – родовище Зеленогаївське (СД № 5490 до 2036 р.);
- ТОВ «Технологічна група» – родовище Зеленогаївське-2 (СД № 5696 до 2039 р., дозвіл куплено з аукціону Держгеонадра);
- ТОВ «Ресурс – ЗГ» Ольги Ковальчук (YouControl відносить до Групи родини Лівік) – ділянка «Ресурс» (СД № 5831 до 2045 р., куплено з аукціону Держгеонадра).
Як повідомляло Інше ТВ, у 2024 році у Держекоінспекції Південного-Західного округу були претензії до ПрАТ «Микитівський гранітний кар’єр» (Вознесенський район Миколаївської області) через забруднення стічними водами Південного Бугу.