Державна служба геології та надр України продовжила на 20 років дію спеціального дозволу № 4038, наданого ПрАТ «Микитівський гранітний карʼєр» для видобування піску на ділянці «Комінтерн-2» Олександрівського родовища в Миколаївській області.

Про це повідомляє NADRA.INFO із посиланням на наказ т.в.о. Голови Держгеонадра Сергія Власенка № 613 від 18 листопада 2026 р. (завантажити).

ПрАТ «Микитівський гранітний карʼєр» контролюють Василь Мороз і Віталій Шевченко (міноритарій Павло Дядюра, YouControl). Крім згаданої ділянки Олександрівського родовища піску, «Микитівський гранітний карʼєр» розробляє Софіївське родовище гнейсів (СД № 4154 до 2046 р.).

Найближчими до «Комінтерн-2» іншими ділянками надр із покладами піску, за даними джерел NADRA.INFO та відкритими даними Держгеонадра, користуються (дані про власників з аналітичної системи YouControl):

Як повідомляло Інше ТВ, у 2024 році у Держекоінспекції Південного-Західного округу були претензії до ПрАТ «Микитівський гранітний кар’єр» (Вознесенський район Миколаївської області) через забруднення стічними водами Південного Бугу.