У п’ятницю в Сєверодвінську президент росії володимир путін узяв участь у церемонії підняття прапора на найновішому російському атомному підводному човні — «Пермь».

Про це повідомляє Еuronews, передає Інше ТВ.

«Пермь» став п’ятим підводним човном проєкту «Ясень-М», що увійшов до складу російського флоту за останні шість років.

Путін заявив, що росія належить до небагатьох країн, здатних будувати такі потужні атомні підводні човни. Він також повідомив, що до 2030 року військово-морському флоту мають передати п’ять підводних човнів-ракетоносців, зокрема три судна проєкту «Ясень-М».

Як повідомляло Інше ТВ, Підводні човни Росії знову намагалися перерізати інтернет-кабель в Арктиці