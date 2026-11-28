27 листопада у Мостиськах на Львівщині відбулося урочисте перепоховання 115 воїнів Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року під час оборони Львова від нацистів.

Похоронній церемонії передувала панахида за загиблими воїнами, що відбулася в місцевому костелі. Останки військовослужбовців із почестями перепоховали на кладовищі в Мостиськах.

Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті, передає Інше ТВ.

Участь у церемонії взяли Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, перша заступниця Голови УІНП Юлія Гнатюк, заступник Голови УІНП Тиміш Мартиненко-Кушлянський, а також начальниця Управління наукового та інституційного забезпечення політики національної пам’яті Вікторія Яременко. В урочистостях взяли участь представники Інституту національної пам’яті Польщі (IPN) та тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч, Державний секретар Канцелярії Президента Республіки Польща Войцех Коларський та перший заступник Міністра культури України Іван Вербицький.

У своєму виступі Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров наголосив на важливості гідного вшанування воїнів, які загинули на українській землі, та значенні спільної роботи української і польської сторін у відновленні історичної пам’яті.

«Наше спільне завдання – з честю поховати тих, хто поліг на цій землі. На це перепоховання чекали впродовж десяти років, і зараз нам вдалося його здійснити. Це важливий результат нашої спільної роботи, який відкриває нові можливості для подальшої українсько-польської співпраці. Маємо й надалі працювати разом задля відновлення пам’яті про загиблих воїнів та їхнього гідного вшанування», – зазначив очільник УНІП Олександр Алфьоров.

Перепоховання стало результатом українсько-польського діалогу у сфері історичної пам’яті. Зокрема, питання його проведення обговорювали під час першої за тривалий час офіційної робочої зустрічі керівництва Українського інституту національної пам’яті та Інституту національної пам’яті Польщі, яка відбулася 14 жовтня 2026 року у Львові.

Перепохованню передувала тривала пошукова та дослідницька робота, проведена впродовж серпня–вересня 2026 року на старому Голосківському кладовищі у Львові. Роботи проводилися за підтримки Українського інституту національної пам’яті, фахівці якого здійснювали безпосередній нагляд і моніторинг перебігу досліджень та ексгумації останків воїнів Війська Польского.

Через понад 87 років після загибелі воїни знайшли місце гідного спочинку. Їхнє перепоховання є свідченням спільної відповідальності України та Польщі за збереження історичної пам’яті й поваги до людської гідності.

Як повідомляло Інше ТВ, ексгумації польських солдатів, загиблих на початку Другої світової війни, у Львові розпочали в серпні.