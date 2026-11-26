«Важлива зараз триває робота з партнерами в Європі і не тільки для постачання в Україну додаткових пакетів зброї. Сьогодні говорив про це з міністром закордонних справ України, з командою Міністерства оборони. І були тут, в Києві, на зустрічі представники однієї з країн, яка нам зараз допомагає. Це саме захист інфраструктури – зокрема, від різних типів дронів. Команда Офісу, уряду, наші військові – всі задіяні, щоб максимально збільшити спроможності нашого захисту. Розвідка дає чітку інформацію по пріоритетах, які ставить Росія. Відповідно ми будуємо нашу протидію. Дякую всім, хто нам допомагає.

Хочу знов відзначити наших енергетиків, ремонтні бригади – кожного й кожну, хто працює для відновлення після російських ударів. І щодня це важливо, щодня це реально подвиг наших людей, що після будь-якого удару, після будь-яких пошкоджень наші люди роблять усе, щоб міста і громади жили, щоб люди мали електрику і тепло.



В Дніпрі надзвичайно складно, в Павлограді, в інших громадах області. Харківщина. Одеса і область. Сумщина, яка постійно під російськими обстрілами та ударами. Донеччина. Миколаїв і область. Інші наші області. Всюди працюють команди для відновлення. Дякую вам усім.



Маємо, на жаль, інформацію про підготовку росіянами нового масованого удару. Цими днями, будь ласка, звертайте увагу на сигнали ракетної небезпеки. І в Росії хай знають: ми своє відновимо і Росії на кожен удар відповімо».



Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1737-го дня повномасштабної війни.

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