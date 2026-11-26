Кабмін ухвалив рішення про проведення верифікації реєстрових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Перевірка охопить чоловіків віком від 17 до 60 років.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України № 1466.

Згідно з постановою, перевірку проведуть для забезпечення цілісності, повноти та достовірності відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Для цього звірятимуть інформацію, що обробляється у відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби (ДМС), Єдиному державному демографічному реєстрі та безпосередньо в реєстрі військовозобов’язаних.

Для проведення верифікації Державна міграційна служба передасть Міністерству оборони актуальні відомості захищеними каналами зв’язку, зокрема з використанням змінних носіїв.

Після цього фахівці Міноборони проведуть автоматизоване порівняння отриманої інформації з наявними записами в реєстрі призовників та резервістів.

За результатами звірки оборонне відомство має актуалізувати дані в реєстрі автоматизованим або неавтоматизованим способом протягом 120 календарних днів після завершення верифікації.

Водночас інформація, яка не підлягає внесенню до бази, використовуватиметься виключно для перевірки, після чого Міноборони зобов’язане знищити отримані від міграційної служби дані в установленому законом порядку.

Про які саме дані йдеться – дивіться в Додатку.