На міжнародній технологічній конференції NATO Edge 26 представили українські технології та моделі співпраці, які дозволяють швидше тестувати, адаптувати й масштабувати оборонні рішення.

Український стенд на заході розгорнули Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації та кластером оборонних інновацій Brave1.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Інше ТВ.

Інструменти співпраці: що на конференції NATO Edge 26 представив Brave1

На Національному стенді команда Brave1 презентувала міжнародним партнерам три флагманські ініціативи, що відкривають можливості для масштабування технологій та співпраці з партнерами:

Brave1 Market – найбільший у світі каталог defense-tech рішень, що містить понад 5 000 інновацій, та дозволяє військовим підрозділам напряму купувати продукцію за власні кошти або єБали;

UNITE – Brave NATO – партнерська програма Brave1 і НАТО, що об’єднує компанії з України та країн Альянсу для розробки спільних інноваційних технологічних рішень;

Test in Ukraine – платформа для тестування технологій міжнародних компаній в Україні в наближених умовах до бойових із прямим зворотним зв’язком від військових.

Крім того, команда Brave1 поділилася досвідом розбудови екосистеми оборонних інновацій, який може бути застосованим країнами-партнерами.

DELTA та Avengers Labs на NATO Edge 26

Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України представив DELTA — найбільшу бойову систему України.

Система впроваджена на всіх рівнях Сил оборони України та об’єднує інструменти ситуаційної обізнаності, розвідки, планування й управління бойовими завданнями, аналітики та обміну інформацією в єдиному цифровому середовищі.

Україна також розширює міжнародне партнерство у сфері бойових цифрових технологій. Зокрема, вже досягнуто домовленостей із Німеччиною та Норвегією щодо надання доступу до DELTA.

Окремим напрямом роботи Центру є розвиток Avengers Labs, платформи для тренування та тестування моделей штучного інтелекту на основі реальних даних із поля бою. В основі платформи понад 5 мільйонів анотованих кадрів, зібраних у реальних бойових умовах, більшість із яких надходить із бойової системи DELTA.

Avengers Labs відкриває українським та міжнародним оборонним компаніям можливість тренувати й тестувати власні ШІ-моделі в захищеному середовищі без можливості завантажувати дані за його межі. Це дозволяє розробникам адаптувати технології до реальних умов бойового застосування, підвищувати точність роботи ШІ-моделей та скорочувати цикл їх розробки й тестування. Першими міжнародними партнерами Avengers Labs стали Велика Британія та Данія.

NATO Edge 26: український досвід на головній сцені конференції

Уроки технологічної стійкості України стали однією з центральних тем ділової програми NATO Edge 26. У перший день конференції з промовою виступила Міністерка цифрової трансформації України Оксана Ферчук, яка поділилася з партнерами практичним досвідом захисту цифрової інфраструктури, швидкого R&D та модернізації оборонних закупівель в умовах повномасштабної війни.

Голова наглядової ради Brave1 Олександр Борняков також взяв участь у пленарній дискусії Leadership Fireside — Delivery, поділившись досвідом еволюції системи оборонних інновацій під час повномасштабної війни, яка дозволяє швидше тестувати, масштабувати й закуповувати технології.

Окрему увагу приділили ролі зворотного зв’язку від військових і виробників та тому, які українські підходи можуть бути корисними для країн НАТО.

Сергій Загрійчук, технічний директор Центру інновацій, взяв участь у панельній дискусії Always-On Innovation, присвяченій безперервному розвитку оборонних технологій.

Він поділився досвідом розробки та масштабування DELTA в умовах повномасштабної війни, зокрема впровадження оновлень без зупинки роботи системи, адаптації функціональності до потреб військових та забезпечення високих стандартів безпеки. Окрему увагу приділив розвитку DELTA як відкритої платформи та створенню умов для масштабування інновацій, розроблених безпосередньо військовими підрозділами.

Під час окремої презентації представники Центру також поділилися досвідом практичного застосування штучного інтелекту в бойовій екосистемі DELTA та представили можливості долучення українських і міжнародних оборонних компаній до Avengers Labs.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна і Британія підписали історичну угоду щодо оборонних технологій та ШІ