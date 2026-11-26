Сьогодні, 26 листопада, відбулося засідання Комісії при Міністерстві охорони здоровʼя, де розглянули пропозиції Миколаївської обласної ради та Миколаївської ОВА спроможної мережі у області.

Спроможну госпітальну мережу в Миколаївській області було погоджено, повідомив голова Миколаївської облради Антон Табунщик.

«Ми працювали над розробкою мережі кілька років, і на нещодавній сесії обласної ради депутати підтримали сформовані пропозиції. Сьогодні ж ми розглянули її із Міністерством, аргументували саме такий варіант, обговорили, як це має працювати на практиці. Маємо підтвердження від міністерства – мережа затверджена та вступає в дію з моменту підписання документу міністром Віктором Ляшко.

Новостворена мережа дасть змогу нашим закладам отримувати першочергово дороговартісне обладнання, підписувати контракти з НСЗУ на три роки, а також розвивати свої потужності швидше та ефективніше», – зазначив Антон Табунщик.

Що передбачає спроможна госпітальна мережа в Миколаївській області

До мережі увійшли медичні заклади за чотирма госпітальними кластерами – Баштанським, Вознесенським, Миколаївським та Первомайським.

Серед них:

надкластерні заклади – Миколаївська обласна клінічна лікарня, Миколаївський обласний центр онкології, Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня, Миколаївський обласний центр психічного здоровʼя та Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр.

кластерні та загальні заклади Баштанського, Вознесенського, Миколаївського та Первомайського кластерів, які забезпечують базовий і профільний рівні медичної допомоги на відповідних територіях.

Як повідомляло Інше ТВ, у грудні 2023 року було погоджено плани розвитку госпітальних округів у 19 областях, окрім Запорізької, Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської областей та АР Крим.