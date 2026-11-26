Миколаївська міська рада затвердила дві нові програми, спрямовані на підтримку Сил оборони України, військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. Документи розраховані на 2027–2029 роки.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Йдеться про програми «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» та «Миколаїв – місто героїв».

Перша програма передбачає фінансування заходів зі зміцнення матеріально-технічної бази та підтримки підрозділів Сил оборони України. Зокрема, громада й надалі забезпечуватиме військових необхідним обладнанням і технікою.

Від початку повномасштабного вторгнення Миколаїв системно допомагає українським захисникам. За кошти громади закуповують розвідувальні та ударні дрони, генератори, системи супутникового зв’язку Starlink, автомобілі, засоби зв’язку та інше необхідне обладнання.

Програма «Миколаїв – місто героїв» спрямована на комплексну підтримку захисників і захисниць України, членів їхніх родин, а також сімей загиблих і померлих оборонців.

Вона охоплює адаптацію ветеранів до цивільного життя, їхній супровід і працевлаштування. Передбачено правову, психологічну та соціальну допомогу, зокрема за принципом «єдиного вікна», сприяння перенавчанню та розвитку власної справи.

Також заплановано заходи, які стосуються медичної підтримки, забезпечення безкоштовного відпочинку. Так, в програмі йдеться про відшкодування витрат на зубопротезування, а також компенсацію вартості відпочинку для захисників і захисниць разом із членами їхніх родин. Крім того, допомогу отримуватимуть звільнені з полону держави-агресора – для них передбачено забезпечення речами першої потреби.

Ухвалення цих програм дасть змогу продовжити системну підтримку підрозділів Сил оборони та розвивати комплексну допомогу військовослужбовцям, ветеранам і їхнім родинам.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївська міськрада перерозподілила 69 млн на допомогу ЗСУ