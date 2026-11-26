Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Польщі українець підпалив себе біля Президентського палацу – вимагав рівного ставлення

Посольство України в Республіці Польща отримало офіційне підтвердження від польської поліції, що чоловік, який 25 листопада вчинив самопідпал у центрі Варшави, є громадянином України.

Йому невідкладно була надана медична допомога. Наразі він перебуває у відділенні інтенсивної терапії у критичному стані з тяжкими опіками.

Польська поліція з’ясовує обставини події, зокрема можливі мотиви вчинку, та перевіряє, чи могли сторонні особи бути причетними до події або вплинути на дії чоловіка.

Консули Посольства тримають справу на особливому контролі, надають необхідну консульську допомогу та підтримують зв’язок із рідними постраждалого, польськими медиками й правоохоронцями.

Щиро бажаємо постраждалому одужання та просимо з повагою поставитися до приватності постраждалого та його родини у цей важкий для них час, – йдеться у повідомленні посольства.