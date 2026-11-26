25 листопада Верховна Рада ухвалила закон, який легалізує і регулює ринок віртуальних активів в Україні, а також визначає, якими податками обкладатимуться активи у крипті.

Закон про визначення самих цих активів ухвалили вже майже п’ять років тому – у лютому 2022 року, перед початком повномасштабної війни, нагадує ВВС.

“Нарешті ми зробили те, що 35 років не було можливо. Ну і сподіваємось побачити вже 15 млрд грн додаткових доходів у бюджет”, – прокоментував ухвалення закону перший заступник голови податкового комітету парламенту Ярослав Железняк.

Він нагадав, що сам закон набуде чинності з липня 2027 року, і відтоді на доходи фізичних осіб від крипти діятиме пільгова податкова ставка у 5%, а від 2028 – повна у 18%.

Крім того, весь час з віртуальних активів стягуватимуть і 5% військового збору.

Таким чином, загальна ставка оподаткування доходів від крипти врешті становитиме 23%.

Сплата податків та регулятори

Податок нараховуватимуть на різницю між ціною купівлі та продажу активів у крипті, – схожа методологія застосовується для оподаткування цінних паперів.

Автори закону очікують, що перехідний період із пільговими ставками дасть змогу власникам віртуальних активів, придбаних до того, як закон набуде чинності, належним чином задекларувати їх.

Декларувати свої віртуальні доходи та сплачувати податки громадяни мають самостійно.

Раніше голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев заявляв про очікування отримати 14-15 млрд грн до бюджету від оподаткування віртуальних доходів.

Закон ще має бути підписаний президентом, а потім регулятори мають підготувати підзаконні акти, потрібні для того, аби закон реально запрацював.

Регулювати ринок віртуальних активів буде Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку разом із Нацбанком.

НБУ відповідатиме за електронні гроші та валютний нагляд, хоча у попередніх варіантах законопроєкту саме він мав стати регулятором ринку крипти, а також регулюватиме окремі види цифрових платіжних токенів, зокрема стейблкоїни.

Криптобіржі та інші постачальники послуг будуть повинні авторизуватися. За цим стежитиме НКЦПФР.

Кому і навіщо це потрібно?

Ухвалення закону було пов’язано із зобов’язаннями перед МВФ та просуванням України до членства у ЄС, через що в ньому вже урахували вимоги європейського регламенту MiCA, який встановлює правила роботи ринку криптоактивів у ЄС.

Показово, що за даними нещодавно оприлюдненого дослідження профільної платформи Chainalysis, Польща стала лідером у Східній Європі за кількістю криптоматів на тлі невизначеності щодо застосування європейського регламенту MiCA на національному рівні, по тому, як президент країни Кароль Навроцький тричі ветував відповідний закон. Вона була не єдиною: станом на жовтень 2026 року ні Польща, ні Румунія офіційно не визначили компетентний орган, відповідальний за виконання вимог європейського законодавства.

Більше того, користувачі криптовалют у Румунії почали відмовлятися від централізованих бірж після того, як у липні 2025 року було оголошено про підвищення податку на прибуток від операцій із криптовалютами, натомість сервіси миттєвого обміну та децентралізовані біржі зафіксували тимчасовий сплеск активності.

Що ж до України, то, за даними Chainalysis, розміри української криптоекономіки перевищують 128 млрд доларів. Це другий показник у Східній Європі після Росії.

З червня 2025 року по червень 2026 на українські криптогаманці зафіксували переказів на 12 млрд доларів лише у стейблкоїнах – криптогрошах, прив’язаних до твердих валют, таких як долар США.

Із них 2,41 млрд припадає на так звані Р2Р транзакції – від однієї особи до іншої – на суму менш як 10 тис. доларів. Цей показник вважають одним із свідчень масштабів “проникнення” криптовалюти у те чи інше суспільство.

Крипта – нові перекази від українських трудових мігрантів?

Підпис до фото,Цей графік від Chainalysis показує розміри криптоекономік України та її сусідів та їхню динаміку

У Chainalysis проаналізували 36 країн Західної та Східної Європи й Північної Америки. Дослідники виявили цікаву залежність: що більше українців проживає в певній країні, то більший обсяг стейблкоїнів звідти надходить на українські криптогаманці.

“Навіть через понад чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії зв’язки України з її діаспорою та біженцями залишаються помітними в блокчейні… При цьому спостерігається тісний кореляційний зв’язок із чисельністю українців у країнах, з яких надходять кошти”, – йдеться в дослідженні.

Утім, найбільшим джерелом невеликих криптопереказів стала Канада. Звідти в Україну надійшло 359 млн доларів у транзакціях до 10 тис. за операцію.

За рік український ринок зріс на 0,2%, тоді як загалом у Східній Європі криптоекономіка скоротилася на майже 8%.

По всьому світу криптоактиви є також інструментом діяльності злочинних груп та корупціонерів.

У нещодавніх гучних розслідуваннях українських антикорупційних органів криптоактиви також часто згадуються як способи здійснення незаконних платежів між учасниками схем, яких підозрюють у корупції.