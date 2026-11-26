<!-- wp:paragraph -->\n<p>\u0423 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0441\u043e\u0446\u043c\u0435\u0440\u0435\u0436\u0456 \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442 \u0421\u0428\u0410 \u0414\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u0434 \u0422\u0440\u0430\u043c\u043f \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0456\u043a\u0443\u0432\u0430\u0432 \u0442\u0430\u043a\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {"id":1029996,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/inshe.tv\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/photo_2026-11-26_17-30-26-1024x702.jpg" alt="" class="wp-image-1029996"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>\u0414\u0430\u0454\u043c\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u0434.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {"id":1029997,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->\n<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:\/\/inshe.tv\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/1-410-1024x702.jpg" alt="" class="wp-image-1029997"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->