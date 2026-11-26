Україна отримала від Світового банку та під гарантії уряду Японії 450 млн доларів за двома програмами: RISE — для підтримки бізнесу, SURGE — для підтримки відбудови. Обидві працюють за одним принципом: кошти надаються за досягнуті показники.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

225 млн доларів надійшли за програмою RISE. З них 190 млн — позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії Уряду Японії, ще 35 млн — кредит Міжнародної асоціації розвитку.

Світовий банк підтвердив досягнуті показники. Зокрема, 20 тисяч підприємців та підприємств отримали фінансування та/або послуги за модернізованими програмами держпідтримки бізнесу, а через єДозвіл подано 100 тисяч заяв. Представники 500 компаній пройшли програми підвищення спроможності щодо стандартів продукції, гармонізованих із вимогами ЄС. Програма RISE має посилити державну підтримку малого та середнього бізнесу й розширити доступ українських підприємств до зовнішніх ринків.

Ще 225 млн доларів — позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку також під гарантії Уряду Японії за програмою SURGE. Вона спрямована на створення інституційних засад для впровадження і фінансування кліматично орієнтованого відновлення та відбудови України. Це про краще управління публічними інвестиціями, зміцнення спроможності на державному й місцевому рівнях планувати та реалізовувати проєкти відновлення.