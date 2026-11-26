ФІФА підтвердила, що зазнала кібератаки, пов’язаної з крадіжкою конфіденційної інформації. Відповідальність за злам взяла на себе група Handsome Boy Hacking Club (HBHC), яка заявила про викрадення понад 12 ГБ інформації, проте у ФІФА цю інформацію не підтверджують. Про це пише The Athletic, передає УНН.

ФІФА може підтвердити, що стала жертвою злочинної кібератаки, в результаті якої відбувся несанкціонований доступ до обмеженого обсягу особистої та ділової інформації – сказав представник ФІФА виданню.



Він додав, що ФІФА тісно співпрацює з відповідними органами, зокрема з правоохоронними та засуджує незаконне отримання та оприлюднення інформації, зокрема персональних даних.

Такі дії становлять серйозне та неприйнятне порушення права на приватність і можуть мати значні наслідки для відповідних осіб – зазначив представник ФІФА.

Джерела у ФІФА зазначили, що обсяг викрадених даних становить менше ніж 0,1 % від усіх даних, що зберігаються у керівному органі, хоча вони додали, що серед них немає жодних документів, пов’язаних із відхиленою пропозицією щодо проекту FIFA Forward Enterprise.

Джерела також розповіли, що група, відповідальна за здійснення кібератаки, отримала доступ, видаючи себе за співробітників, а не внаслідок системної чи технічної несправності.

Поки що не ясно, чи були ціллю атаки президент ФІФА Джанні Інфантіно або генеральний секретар Маттіас Графстром, хоча, як додали джерела у ФІФА, атака була спрямована на організацію, а не на окремих осіб.

Відповідальність за злом взяла на себе група під назвою Handsome Boy Hacking Club (HBHC), яка 19 листопада опублікувала на X скріншот файлів, пов’язаних із ФІФА.

Група стверджувала,що викрала понад 12 гігабайтів даних, зокрема документи, що посвідчують особу, та імміграційні документи, інформацію про керівництво, фінансові звіти, юридичні документи, а також внутрішні документи з питань управління та скріншоти.