У ході досудового розслідування слідчі відділення поліції №3 Вознесенського райуправління за процесуального керівництва Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури встановили факт заволодіння бюджетними коштами.

Як повідомляють в поліції Миколаївської області, правоохоронці з’ясували, що у квітні 2023 року між Управлінням будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради та фізичною особою-підприємцем був укладений договір щодо проведення ремонтних робіт. Предметом угоди стало укриття одного із навчальних закладів міста.

Таким чином, під час здійснення ремонту 34-річний виконавець протягом кількох місяців надавав замовнику акти приймання виконаних будівельних робіт, у яких завищував вартість як витрачених матеріалів, так і обсяг ремонтних робіт. Унаслідок чого на його рахунок із бюджету громади безпідставно були перераховані кошти у сумі понад 226 тисяч гривень.

Слідчі повідомили підряднику про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України), та у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нині досудове розслідування у справі триває.

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