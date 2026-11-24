Про нові підозри через фіктивне працевлаштування у спортивних школах Миколаєва повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

У справі щодо заволодіння бюджетними коштами через фіктивне працевлаштування працівників до комунальних спортивних шкіл Миколаєва встановлено нові епізоди.

За їх результатами повідомлено про підозру начальниці одного з управлінь Миколаївської міської ради, двом директорам спортивних шкіл та особі, яка фіктивно перебувала на посаді.

За даними слідства, посадовиця діяла у змові з директоркою однієї зі спортивних шкіл міста, якій також повідомлено про підозру. Вони організували фіктивне працевлаштування особи до підпорядкованого комунального закладу.

Фактично працівник на робочому місці не з’являвся, посадові обов’язки не виконував, однак отримував заробітну плату з бюджету.

Крім того, повідомлено про підозру директору іншої спортивної школи та особі, яка була фіктивно працевлаштована до цього закладу. За даними слідства, вони за попередньою змовою реалізували аналогічну схему заволодіння бюджетними коштами.

Таким чином, за двома новими епізодами загальна сума встановлених збитків становить понад 227 тис. грн.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва начальниці управління міської ради повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, директором спортивних шкіл – за ч. 4 ст. 191 КК України, фіктивно працевлаштованій особі – за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

Наразі перевіряється причетність до протиправної діяльності інших осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області за оперативного супроводження УСР у Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, в травні стало відомо, що колишня начальниця управління фізкультури і спорту Ірина Бондаренко надавала вказівки директорам деяких миколаївських спортивних школ про працевлаштовування п’ятьох осіб, серед яких її родичі та няня дитини. Працевлаштовані особи не з’являлись на робочому місці та не виконували посадові обов’язки. Одного з них, було заброньовано від призову на військову службу на період дії воєнного стану.