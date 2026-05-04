Сьогодні, 4 травня, слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва Галиною Подзігун розглянуто клопотання про застосування запобіжного заходу до начальниці управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, посадовиця надавала вказівки директорам деяких миколаївських спортивних школ про працевлаштовування п’ятьох осіб, серед яких її родичі та няня дитини. Працевлаштовані особи не з’являлись на робочому місці та не виконували посадові обов’язки. Одного з них, було заброньовано від призову на військову службу на період дії воєнного стану.

Нараховану зазначеним особам заробітну плату підозрювана привласнювала. Всього, відповідно до матеріалів клопотання, остання заволоділа бюджетними коштами на суму понад 558 тис гривень.

Підозрювана свою провину не визнала. Захисники зазначали, що підозра необгрунтована і грунтується на припущеннях, а ризики завищені та просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, передає пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя Галина Подзігун ухвалили застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави у сумі 832 тис гривень.

Окрім цього, суд відсторонив підозрювану від займаної посади.