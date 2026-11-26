Джаред Кушнер дав велике інтерв’ю Матіасу Депфнеру, гендиректору медіагрупи Axel Springer, куди входять Politico, The Telegraph, Bild та Business Insider.

Кусочок з нього ми вже давали – Кушнер не Трамп, у нього “неймовірний друг” дрібніший – Кіріл Дмітрієв. Але наговорив він там багато чого – і про нас, і про них, і про війну, і про переговори. Ми знайшли того, хто уважно подивився і коротко переказав не тільки суть, але й характерні деталі. Такий розбір зробив аналітик, який публікується під псевдонімом каналу Бути Чи. Тож автор заздалегідь попередив, що його переказ містить і, місцями, рекомендаціями Кушнеру. “Тому що це дуже погано. Нефільтрована путінська пропаганда”.

“Багато з солдатів – на українській чи на російській стороні – не ненавидять один одного, їх просто посилають у бій їхні лідери”.

Що почитати: визнання колишнього штормівця Туленкова як вони “витравлювали з дітей хохлів” у Бердянську.

“Ми були близькими до прогресу, але була українська атака на резиденцію Путіна, що відкинуло нас назад”.

Не було жодної атаки на резиденцію Путіна, була атака на 13-й арсенал ГРАУ () це підтвердило ЦРУ. Що робити: поговорити з Джоном Реткліффом.

У 1949-му, коли НАТО було сформовано, фактично Європа попросила Америку захистити її у разі нападу.

Ні, НАТО було сформовано насамперед на користь США, щоб об’єднати Західну Європу під власним контролем і не допустити домінації СРСР. Що почитати: план Маршалла.

[Буш пропонував прийняти Україну в НАТО у 2008-му, але Меркель відмовилася. Якби Україну тоді прийняли, війни можна було б уникнути?] Можливо. А можливо, війна прискорилася б і почалася на 10 або 20 років раніше.

Війна в Україні розпочалася у 2014 році – через 6 років після того, як Україні відмовили у членстві в НАТО. Вторгнення до Грузії відбулося 2008-го, через 4 місяці після того, як Грузії відмовили у членстві в НАТО. Кушнер каже так, ніби всіх цих війн не було. Що почитати: російсько-грузинська війна (2008), анексія Криму (2014), війна на Донбасі (2014).

Росію атакували один раз за останні сто років, і це сталося з території України. Я намагаюся дивитись з перспективи обох сторін.

О боже… Гітлер вторгався широким фронтом із територій сучасних Литви, Білорусі, Польщі, України, Молдови. Це не “перспектива” російської сторони, це історичний факт. Що почитати: план Барбаросса.

[Путін дійсно хоче миру?] Так. Я думаю, що він має на увазі мир, питання у тому, мир на яких умовах.

Путін хоче знищення України з подальшою її ліквідацією та фільтрацією населення. Що почитати: статтю Путіна “Про історичну єдність росіян і українців”, де він заперечує існування України і не визнає українців як окремий народ.

Територіальне питання в глухому куті. Але якщо ми покажемо обом сторонам повоєнні перспективи, щоб вони опинилися в кращому становищі, можливо, вони погодяться на рішення, що приведе до миру.

Путін сам зруйнував усі свої перспективи – G8, транзит газу, вільна торгівля – щоб якраз вирішити “територіальне питання”, а точніше, “українське питання”. Що почитати: “Лурк” про “ситі нульові”. Що робити: запитати себе, хто це все зруйнував? Хто заважав йому жити? Чому близькосхідні монархії, з якими Кушнер так знайомий, вміють вкладатися у розвиток і не розв’язують війни?

▪Незалежно від того, яке рішення буде ухвалено, Україна буде ключовою частиною європейської безпеки.

[Якщо Путін хоче миру, чому він не погодиться на припинення вогню? Навіщо він зараз провокує Польщу, коли туди падають ракети? Навіщо він проводить випробування з ядерною зброєю в космосі? Для чого він демонстрував у Шеньчжені свою ядерну валізку?] Він не дуже вірить, що якщо він зупинить війну, то це не призведе до подальшої війни. Він так вважає, і ми так вважаємо.

І тому треба воювати, щоби це не призвело до того, що треба буде воювати. Що робити: тут моє ratio ламається, тут потрібний психіатр.

Ми запитали українців та європейців, чи є в них ідея краща, але ніхто нічого не запропонував.

Ідея краща: озброїти Україну настільки, щоб Путін виснажив свій наступальний потенціал і фізично не міг більше наступати. До речі, їм нічого не заважає продовжувати переговори паралельно озброюючи Україну, але США повністю припинили військову допомогу.

[Ви вважаєте, що чим сильніше ви озброюєте Україну, тим більше це підвищує шанси на ескалацію?] Дуже важко знайти правильний баланс і які кроки можуть призвести до ненавмисної ескалації.

Без коментарів.

Путін до цього моменту показує стриманість. Він погодився не застосовувати ЯО, і це велика справа. Він запевнив нас, що він не має таких намірів.

-Чи не посилює Трамп переговорну позицію Путіна дизельною угодою і тим, що він назвав Путіна “другом”?

— Який тиск Трамп чинив на Зеленського?

— З раннього – Овальний кабінет, з недавнього – заява про європейську допомогу для України (що Європа має її припинити), заклик до зміни уряду в Україні, заклик до поступок.

— Це не наш підхід, тут є багато дезінформації, – відповідає Кушнер.

Тут можна було ще згадати про обмеження Starlink та припинення поставок ракет для Patriot.

Ми не тиснули на Зеленського та українців. Наше завдання – бути посередниками. Ми ділимося з ними розвідданими. Америка була найбільшим донором України.

Була. За Байдена. За Трампа перестала. Повністю.

Трамп закликав до виборів – це сталося після того, як Зеленський атакував Трампа. Трамп – дуже сильний контрпанчер, а Зеленський атакував його. Щодо енергетики – вони атакували енергетику один одного, а Україна почала атакувати НПЗ.

О боже… Україна могла б бити по електростанціях, тільки який у цьому сенс? Українці – не військові злочинці. Російська нафтова галузь живить бюджет, який фінансує війну.

Ушаков неймовірний. Дмитрієв мій неймовірний друг. Мединський дуже допоміг.

Без коментарів.

Путін дуже організований. Людям може подобатися, що він робить, може не подобатися, але він напевно гросмейстер політики. Історична фігура. Має дуже глибоке розуміння питань. Він не просто хоче миру, він намагається змінити стосунки з Америкою.

Без коментарів.

[Я зустрічався з Путіним одного разу, це було більше 20 років тому, коли вбили одного з наших головних редакторів (Павла Хлєбнікова, Forbes Росія). У розмові з Путіним було чітке відчуття, що його лякає американська перевага. Він говорив, що “ми не колонія Америки, ми маємо своїм пишатися, наша культура куди більш традиційна, ніж американська”. Це антиамериканізм] – запитує Матіас Депфнер.

–У політиці Буша було багато помилок. Він [Путін] говорив нам про це. Після 11 вересня 2001 року він прагнув допомагати, говорив, що у нього були позитивні відносини, а потім Буш почав розширювати НАТО на Схід. Потім він розповів, як намагався мати з Обамою позитивні відносини, Росія була запрошена на ці зустрічі НАТО, а потім посол США в Росії розпочав вуличну кампанію проти нього (ймовірно, Майкл Макфол, – прим.), і він побачив у цьому втручання у російську політику. Під час першого терміну [Трампа] нас тягали з розслідувань за змову з Росією, це було неправдою, це створило багато антиросійського сентименту. Ми почали працювати над покращенням стосунків. А потім був Байден, який запросив Україну до НАТО, і розпочалася війна, – сказав Кушнер.

Ну, ось просто всі заважали Путіну жити: Буш, Обама, Байден. Китаю чомусь ніхто не заважав, а Путіну заважали. Ну що ж ти робитимеш… І так, Байден ніколи не запрошував Україну до НАТО, ні до (російського вторгнення, ні після).

Путін бачить багато провокаційних заяв та дій з боку Європи. Він не вважає, що вони хочуть миру. Він вважає, що вони хочуть стратегічної поразки Росії. Але ми зі Стівом після дискусій із [європейськими] лідерами вважаємо, що вони хочуть миру.

Європейці хочуть миру. Слава богу. Хоч на цьому спасибі.

Ми не будемо нічого вирішувати без згоди Європи та України. Цей сигнал ми особисто передали кожному лідеру.

Більшість кордонів у Європі змінювалося з часом у результаті воєн, договорів та компромісів. І справа не в тому, хто правий, хто винен, а в тому, як зупинити вбивства та створити найкращі умови життя для людей. Якщо можна зупинити війну так, щоб Україна була суверенною, безпечною, процвітаючою, вільною, могла вступити до ЄС, мала план повоєнної економіки, гарантії безпеки та можливості до стримування, це велика перемога для України та Європи. А якщо США зможуть співпрацювати з Росією, це може змінити перебіг історії.

З 1945 року кордони в Європі не змінювалися силою. Що почитати: підручник з історії, найновіший час. Не Мединського.

Ви знаєте, я не хочу апріорі вважати Джареда Кушнера поганою людиною. Або людиною зі злими намірами. Вже точно мені не здається, що він хоче здати Україну за всяку ціну, як це намагаються зробити Трамп та Уіткофф.

Як мінімум, він має більше емпатії до України, ніж Трамп з Віткоффом. І я вірю, що він щиро розповідав про подругу з Краматорська. Точніше так: я готовий у це повірити.

Я вірю, що він щиро хоче закінчити війну якимось раціональним світом (давайте в даному випадку обійдемося без терміну “справедливий” – все одно це не про них).

Більше того, Кушнер не виглядає безглуздим. Він не має синдрому Даннінга-Крюгера в крайній формі, як у Трампа. Він грамотно будує пропозиції, аргументує, не втрачає нитки дискусії. Він не як Віткофф. Він загалом освічений та інтелектуальний.

Кушнер намагається не бути пихатим і не вдає, що розуміється на чомусь краще за інших. Він намагається бути уважним до дрібниць і недооцінювати чужі погляду.

У чому проблема?

У тому, що Кушнер виходить те, що вийшло б у викладача образотворчих мистецтв, якого поставили рубати ліс, або у лісоруба, якого посадили писати картини. Або в мене, якби мене посадили доводити теорему Піфагора.

Щоб довести теорему Піфагора, треба хоча б розуміти, що таке катети та гіпотенуза. Кушнер сідає доводити теорему Піфагора, не розуміючи, що таке трикутник.

Інструменти, якими оперує Кушнер – це отриманий від Путіна набір пропагандистських тез, який він бере як відправну точку і не намагається поставити під сумнів.

Здавалося б, всю цю путінську псевдоісторію можна за дві секунди прогнати через Chat GPT, і дійти невтішного висновку, що пацієнт хворий, а його картина світу спотворена.

Але в тому й річ, що Кушнер не намагається її викрити. Він ніби погоджується з нею і каже: окей, припустимо, 2+2=5. А тепер спробуємо порахувати так, як вийшло у Путіна, і подивимося, що в нас вийде!

І виходить абсолютна катастрофа, від якої кров з вух, очей, носа та решти всіх фізіологічних отворів одночасно.

Є одна абсолютно ідіотська максима, яка проголошує: “У суперечці народжується істина”. Істина народжується не у суперечці, а фактах.

Якщо один каже, що 2+2=4, а інший 2+2=5, то це не означає, що правда між ними посередині та 2+2=4,5.

Істина не може народитися у суперечці між професором Преображенським та Поліграфом Шариковим.

Те, що намагається зробити Кушнер, – це схрестити “правду” Путіна та правду України та Європи, і подивитися, що з цього вийде. Не вийде ні хера, бо Путін хоче знищити Україну, і готовий заради цього на все, за винятком, здається, застосування ядерної зброї (і це єдина хороша новина на сьогодні).

Художник, лісоруб, Джаред Кушнер власними силами можуть бути непоганими, освіченими та інтелігентними людьми. Проблема в тому, що художник має писати картини, лісоруб рубати дрова, а Кушнер займатиметься інвестиціями. А непогана людина може виявитися корисним ідіотом. Особливо, коли лізе не туди.

Поки Кушнер намагається заглянути в душу Путіна і побачити там людину, нелюд Путін вбиває, вбиває і ще раз вбиває.