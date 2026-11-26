Зять Трампа Джаред Кушнер дав інтерв’ю, в якому розповів про війни, мир і переговори. В принципі, все, що він сказав, це такий лагідний Трамп, більш завуальований, не такий нахабний. Але по суті – те саме, і навіть не в профіль. То чи варто дивуватися, що і у нього є свій “неймовірний друг”, і це Кіріл Дмітрієв.

Цей фрагмент інтерв’ю переклало zn.ua, ось він.

-У нас, знаєте, звичайно ж, постійний зв’язок з помічниками президента путіна. З Юрієм Ушаковим, його найближчим помічником і радником з питань національної безпеки, який проявив себе просто чудово. Кірілом Дмітрієвим, який справді є моїм неймовірним другом. Він завжди був рішучим прихильником миру, — сказав американський переговорник Джаред Кушнер.

-Ми (з Дмітрієвим — ред.) працювали разом у попередній адміністрації над питанням скорочення видобутку нафти в рамках ОПЕК+. Якщо ви пам’ятаєте, коли почалася пандемія COVID, ціни на нафту почали, ну, знаєте… Ціни опустилися до від’ємного рівня, оскільки і Саудівська Аравія і росія перевищували обсяги видобутку. Президент Трамп не збирався втручатися. А потім він подзвонив мені і запитав: «Чи не міг би ти спробувати домовитися?»



І я працював разом із Кірілом та саудівцями, і нам вдалося домогтися найбільшого скорочення видобутку нафти в історії. І це, власне, врятувало значну частину американського енергетичного ринку, оскільки, по суті, у нас закінчувався простір для зберігання.



А потім, Кіріл… Під час пандемії COVID, як ви знаєте, у нас були справжні проблеми у Нью-Йорку з апаратами штучної вентиляції легенів та засобами індивідуального захисту. І першою країною, яка надіслала нам літак з гуманітарною допомогою, були Об’єднані Арабські Емірати. Вони були добре підготовлені й організовані і хотіли допомогти. Другою країною була росія, і це була ініціатива, якою керував Кіріл Дмітрієв.



Знаєте, він справді людина, яка здобула освіту в Америці, прагне налагодити міцніші відносини із Заходом і вважає, що це відповідає інтересам росії. Тож він завжди був рішучим прихильником миру, — заявив Кушнер.