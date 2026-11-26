23 листопада під час патрулювання акваторії річки Південний Буг у межах Костянтинівської громади Миколаївського району співробітники підрозділу поліції на воді управління превентивної діяльності обласного главку поліції помітили човен, який дрейфував посеред річки у дощ та під час жвавого водного шляху, а поруч з ним — чоловіка у воді, який потребував допомоги.

Поліцейські негайно попрямували до рибалки, повідомили в поліції Миколаївської області.

Коли правоохоронці дійшли на катері до чоловіка, він з останніх сил тримався на воді, зачепившись руками за мотузки на човні. Інспектори витягнули чоловіка на свій плавзасіб, доправили його на берег, зігріли та надали необхідну домедичну допомогу.

Зі слів чоловіка, під час риболовлі надувний човен, в якому він перебував, перекинуло сильним вітром та хвилями, а він опинився у воді, де близько двох годин перебував у безпорадному стані.

– Я розумів, скоріше всього, що не виживу, – розповідає рибалка Валерій, згадуючи про подію та відсутність на воді чи березі інших рибалок. – Але раптом зʼявився великий катер. Спочатку подумав, що це галюцинації, однак, на щастя, це були працівники підрозділу поліції на воді. Вони витягнули з води мене і мій човен.

Нині з чоловіком усе гаразд, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Як повідомляло Інше ТВ, 23 листопада у Миколаєві на Південному Бузі потонув рибалка.