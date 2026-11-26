У січні – жовтні 2026 року до місцевих бюджетів області мобілізовано 206,2 млн грн податку на нерухомість.

Лідерами у сплаті податку на нерухомість є власники об’єктів нерухомості – юридичні особи, внесок яких у місцеві бюджети Миколаївщини склав 138 млн гривень. Фізичні особи – власники майна перерахували до місцевих скарбниць області податку на нерухомість у сумі 68,2 млн гривень.

Нагадуємо, податок на нерухомість сплачують фізичні особи – власники квартир площею понад 60 квадратних метрів, будинків – понад 120 квадратних метрів та інших різних типів житла, в тому числі їх часток, – понад 180 квадратних метрів. Юридичні особи обчислюють та сплачують податок самостійно.

У разі виявлення розбіжностей щодо нарахованої суми податку громадяни можуть звернутися до центрів обслуговування платників Головного управління ДПС у Миколаївській області. Своєчасна звірка даних допоможе уникнути помилок у нарахуваннях та переконатися у правильності визначення податкових зобов’язань.

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються рішеннями органів місцевого самоврядування залежно від місця розташування та типу таких об’єктів.

Слід зазначити, що переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті платника за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова». Більше інформації щодо податку на нерухоме майно – у розділі «Онлайн-навчання»: https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/podatok-na-neruhome-mayno.

Крім того, отримати фахові консультації щодо сплати майнових податків можна в Офісі податкових консультантів, який діє у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.

Надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад, а це фінансування соціальної сфери, розвитку інфраструктури, впровадження ефективних проєктів розвитку регіону.