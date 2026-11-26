Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України ліквідувала корупційну схему при використанні бюджетних коштів на відновлення оперативних аеродромів української армії.

За результатами комплексних заходів у Києві викрито у хабарництві керівника одного з управлінь Командування логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Встановлено, що за гроші посадовець завчасно передавав постачальнику інсайдерську інформацію про заплановані закупівлі, допомагав формувати умови під цю компанію та сприяв укладенню й виконанню договорів поставки комплектуючих для обслуговування аеродромів.

Неправомірну вигоду фігурант одержував від керівника компанії-постачальника з Київщини, яка за його сприяння перемогла в закупівлях на суму майже 5,5 млн гривень.

За домовленістю з підприємцем посадовець сподівався одержати «відкат» у розмірі 7,5% від вищезазначеної загальної суми.

Співробітники СБУ завчасно викрили злочинний механізм і затримали обох фігурантів «на гарячому» під час передачі частини хабаря.

При обшуках за місцями проживання та служби посадовця, а також у його службовому автомобілі, виявлено мобільні телефони, готівку та чорнову документацію із доказами незаконної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру обом затриманим відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими Служби безпеки у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.