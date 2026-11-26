Припинено участь гурту у Національному відборі на Євробачення – 2027 через неетичну поведінку й висловлювання співзасновника, гітариста та співавтора пісні Ігоря Черепанова. Таке рішення ухвалив Оргкомітет Нацвідбору на позачерговому засіданні 26 листопада.

Перед затвердженням лонглиста Оргкомітет перевіряє усіх виконавців на наявність репутаційних ризиків. На момент перевірки була відсутня інформація про спілкування учасника гурту SPOKUSY з неповнолітніми особами, що має ознаки грумінгу. Після її оприлюднення було скликано позачергове засідання Оргкомітету.

Як повідомило Суспільне, Гітариста гурту Spokusy звинувачують у сексуальних домаганнях до неповнолітніх



Суспільне категорично засуджує стосунки, грумінг та будь-яку комунікацію сексуального характеру з неповнолітніми особами. Гурт SPOKUSY дискваліфіковано через порушення пункту 4.6. Правил Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2027 — відсутність під час участі у відборі та в минулому неетичної поведінки чи висловлювань учасника.

Після даних змін участь у Нацвідборі-2027 продовжать 17 учасників. Найближчим часом буде обрано фіналістів Нацвідбору.

У фіналі Нацвідбору, який відбудеться у лютому 2027 року, візьмуть участь мінімум 7 виконавців. Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Нагадаємо, 71-й конкурс Євробачення вперше відбудеться в Болгарії як результат перемоги співачки DARA з піснею «Bangaranga». Місцем проведення конкурсу стане прибережне болгарське місто Бурґас і майданчик «Арена Бурґас». Півфінали відбудуться 11 та 13 травня, гранд-фінал — 15 травня на новому спортивно-розважальному майданчику «Арена Бурґас».

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