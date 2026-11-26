У Швеції, Фінляндії та Естонії зафіксували значні перешкоди в роботі супутникової навігації GPS упродовж 21 — 23 листопада. Збої збіглися в часі з атакою безпілотників на російське вантажне судно Sparta II у Фінській затоці.

Про це повідомляють фінська телерадіокомпанія Yle і шведський телеканал TV4 та данське радіо DR із посиланням на дані моніторингових ресурсів, передає «Шелтер».

У період із 21 до 23 листопада в районі Стокгольма спостерігали значно більше перешкод у роботі глобальної супутникової навігаційної системи GNSS, ніж зазвичай. Такі перешкоди можуть впливати, зокрема, на навігаційні системи авіації.

Проблеми також фіксували поблизу шведського острова Готланд, Аландських островів, Гельсінкі та Таллінна.

21 — 22 листопада в районі Стокгольма екіпажі літаків повідомляли про сильні перешкоди супутникової навігації.

У Шведському транспортному агентстві заявили, що наразі немає ознак того, що збої спричинили природні явища, зокрема сонячна буря. Водночас відомство не поспішає звинувачувати іноземну державу, бо для такого висновку потрібні конкретні докази.

Збої GPS можуть впливати не лише на авіацію, а й на морське судноплавство.

Перешкоди в роботі GPS фіксували в ті самі вихідні, коли російське вантажне судно Sparta II атакували безпілотники у Фінській затоці поблизу острова Гогланд. Після атаки на борту виникла пожежа, а пошкоджене судно згодом дрейфувало у фінські територіальні води.

Командувач ВМС Данії, капітан Йоганнес Рібер, який також працює військовим експертом і дослідником Центру військових досліджень Копенгагенського університету, в коментарі DR заявив, що підозри щодо GPS-перешкод передусім можуть стосуватися Росії.

На його думку, таким чином Москва може демонструвати свою силу Швеції та іншим країнам Балтійського регіону. Рібер також зазначив, що демонстрація стримування є частиною російської стратегії поведінки під час криз.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2025 році Росія глушила GPS та з’язок у сусідів-країн НАТО, – ISW