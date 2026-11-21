Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, генерал СБУ Дука на ТСК розповів про справжні причини свого переслідування, про НАБУ і САП. Спливла неприємна правда (ВІДЕО)

Після цього парламентська комісія під головуванням нардепа Гончаренка планує заслухати керівництво антикорупційних органів у зв’язку із заявами генерала СБУ Сергія Дуки щодо обставин розслідування справи “Карфаген” та діяльності НАБУ і САП. Обидва керівники були викликані на 23 листопада. Але обидва очільника антикорупційних структур фактично відмовилися відповідати на питання під приводом термінових відряджень.

Нагадаємо, перед тим колишній Генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив “плівки”, на яких дружина Олександра Клименка та її близька подруга Наталія Редіч обговорювали можливе незаконне збагачення родини керівника САП та оформлення активів на третіх осіб.

Також, за інформацією Кравченка, Редіч та дружина Клименка мають адвокатське бюро, де використовуючи звʼязки керівника САП, вирішують питання клієнтів, зокрема підбурюють до дачі хабарів суддям ВАКС. За оприлюдненою інформацією, прокурори САП могли сприяти позитивному вирішенню справ клієнтів цього адвокатського бюро.

Тому від Клименка чекали конкретних відповідей на ТСК, коли стало відомо, що він збирається у відрядження до Риму.

Але, як стало відомо Українським новинам, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко не значиться серед заявлених учасників міжнародного форуму Rome Forum on the Rule of Law 2026, який відбудеться 24–25 листопада в Римі. Про це свідчить офіційна програма заходу, оприлюднена організатором — Міжнародною організацією права розвитку (IDLO).

Серед українських посадовців у переліку спікерів зазначений лише директор НАБУ Семен Кривонос. Його виступ передбачений 24 листопада в межах дискусії щодо верховенства права, боротьби з корупцією та ефективності державних інституцій.

Натомість прізвище керівника САП Олександра Клименка у програмі форуму взагалі відсутнє.

Таким чином, оприлюднена програма міжнародного форуму ставить під сумнів обґрунтованість відсутності Клименка на засіданні парламентської комісії у понеділок 23 листопада.

В той же час в суспільстві за підтримки частини ЗМІ через запит на пояснення від Клименка і Кривоноса розганяється викривлена позиція про те, що на НАБУ і САП здійснюється шалений тиск.

На це голова ТСК Олексій Гончаренко в ефірі “Бутусов Плюс” заявив, що директор НАБУ Семен Кривонос своїми діями підставляє відомство, оскільки уникає відповідей на запитання щодо обставин його минулого і не приходить на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

За його словами, до керівника НАБУ є серйозні запитання, зокрема щодо того, чи справді він усиновив дитину, щоб уникнути кримінальної відповідальності за підкуп виборців, чи скористався після цього відповідною амністією і чи не відмовився згодом від дитини.

Гончаренко підкреслив, що посада директора НАБУ не звільняє Кривоноса від необхідності відповідати на ці запитання. На думку нардепа, ситуація має особливе значення саме через те, що Кривонос є керівником органу, покликаного боротися з корупцією.

“Якщо мова йде про директора Національного антикорупційного бюро, що він був засуджений судом за підкуп виборців, і для того, щоб уникнути цього, – фальшиво всиновив дитину… Слухайте, це дуже серйозно. Тут величезна моральна складова. Це те, що називають “скелет в шафі”. Ти не маєш робити так. Фактично сьогодні атаку на НАБУ здійснює сам Семен Кривонос як на інституцію”, – вважає Гончаренко.

Голова ТСК також зауважив, що Кривонос не коментує цієї історії та уникає участі в засіданні парламентської комісії. На його думку, саме така поведінка керівника НАБУ завдає шкоди репутації всього відомства.

“Фактично сьогодні атаку на НАБУ здійснює сам Семен Кривонос як на інституцію тим, що він не коментує”, – сказав депутат.

Він наголосив, що посада керівника НАБУ не є індульгенцією для Кривоноса, і закликав директора бюро прийти на засідання ТСК та публічно дати пояснення.

Нагадаємо, що генерал СБУ також запропонував пройти поліграф очільникам САП і НАБУ і зголосився зробити це першим. Але, скоріше за все, “кіна не буде”. Як і відповідей на перезрілі запитання.