Генерал-майор СБУ Сергій Дука, який є фігурантом справи НАБУ та САП «Карфаген-2», виступив на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в приміщенні КМДА.

Своєї провини у справі посадовець не визнає. Під час виступу він заперечив наявність конфлікту між спецслужбою та антикорупційними органами, а також заявив, що минулого року не було жодних вказівок працювати проти НАБУ, і СБУ не мала стосунку до законодавчих змін щодо антикорупційної інфраструктури.

Де поліграф

«Останніми змінами до закону про НАБУ було передбачено, що всі співробітники НАБУ мають пройти поліграф. Пройшов уже рік, але жоден співробітник НАБУ його так і не пройшов», — сказав Сергій Дука на засіданні ТСК.

За його словами, під час перевірки на поліграфі мають ставити запитання: «Чи виконували ви в інтересах правоохоронних органів інших держав їхні завдання? Чи передавали ви їм таку інформацію?»

«Я вбачаю в цьому проблему. Співробітників НАБУ близько 400, і вони могли пройти всі ці перевірки. Але вони навіть не погодили методологію. Не виконують норму закону. Чому? Це ж найсвятіші антикорупційні органи», — наголосив Дука.

“Золоті верби” Кривоноса

Окремо Дука зупинився на матеріалах щодо очільника НАБУ Семена Кривоноса. За твердженням Дуки, у минулому Кривонос уникнув кримінальної відповідальності за підкуп виборців-студентів за амністувальними обставинами, використавши фіктивний запис у РАЦСі про батьківство щодо малолітньої дитини. Водночас Дука заперечив цілеспрямований збір компромату саме на директора бюро, пояснивши появу цієї інформації наприкінці літа або восени 2025 року стандартною контррозвідувальною роботою та закритістю даних.

«Кривонос визнав себе батьком чужої дитини, щоб уникнути кримінальної відповідальності»: генерал СБУ Дука заявив про матеріали проти директора НАБУ

Дука заявив, що саме його підрозділ супроводжував матеріали кримінальних проваджень щодо нинішнього директора НАБУ Семена Кривоноса.

Одна із справ стосувалася підкупу виборців, до якого нібито був причетний Кривонос ще до призначення на посаду очільника антикорупційного органу.

«По Кривоносу всі матеріали супроводжували ми. Я можу впевнено заявити, що все викладене Кравченком (https://youtu.be/jM2PxsCRNHs) – чиста правда. Там вся зібрана доказова база».

Генерал стверджує, що після притягнення до кримінальної відповідальності Кривонос скористався схемою, яка дозволила йому уникнути покарання.

За словами Дуки, знайома допомогла Кривоносу знайти жінку, яка виховувала малолітню дитину без батька. Після цього Кривоноса записали батьком дитини в органах реєстрації актів цивільного стану. Саме цей документ, як стверджує генерал, став підставою для уникнення кримінальної відповідальності.

Дука наголосив, що після цієї історії Кривонос продовжив кар’єру: спочатку пішов працювати на митницю, а згодом очолив НАБУ.

«З цим папірцем він подався до митниці. А потім став директором НАБУ. Це щодо питання про конкурси доброчесності НАБУ».

«Підозра директору НАБУ Кривоносу була готова ще наприкінці 2025 року, однак її вручення відкладали».

За словами Дуки, всі необхідні матеріали були зібрані, однак колишній генпрокурор заявляв, що потрібно зачекати.

«Підозра вважається врученою з моменту її відправки. Те, що Смілянський з незрозумілих причин її не доставив, не означає, що вона не вручена», — зазначив Дука.

Хімпрм і машина часу

Єгор Буркін, відомий як «Мексиканець», опинився в центрі нових запитань до НАБУ після виступу Дуки на засіданні парламентської ТСК. Генерал повідомив, що ще у 2023 році його підрозділ займався санкційними матеріалами щодо Буркіна та його оточення.

«До речі, хочу сказати, що в 2023 році саме мій підрозділ вносив Буркіна-«Мексиканця» в санкції, і весь його «колектив», там порядка 20-30 осіб».

За словами Дуки, Буркін разом з Осіповим організував діяльність наркокартелю. Водночас генерал заявив, що не бачить у відкритих джерелах інформації про повідомлення Буркіну підозри з боку НАБУ.

«А чому не запідозрений організатор наркокартелю, який з Осіповим організував всю цю діяльність? Чому він не запідозрений?»

Дука також поставив питання, чи не співпрацює Буркін із НАБУ як конфідент. При цьому він звернув увагу, що йдеться про людину, яка перебуває в міжнародному розшуку.

Ще одна обставина, яку згадав генерал, — поява відео «Хімпрому» з інтерв’ю, де співрозмовник був прихований чорним аватаром.

НАБУ і САП тиснуть на президента самі чи через зовнішній вплив?

«Цей внутрішній тиск здійснюється антикорупційними органами та всім пулом Фіали. Робляться якісь незрозумілі реалізації. Добре зрежисовані, дороговартісні, але в яких немає продовження», — заявив Дука.

За його словами, Зеленський, завдяки якому Україна продовжує оборонятися, зазнає зовнішнього та внутрішнього тиску. Водночас антикорупційні органи й медіа мають величезний вплив на громадську думку.

«Але де ці близькі особи? Де їм підозри? Де процесуальні рішення? Чи це просто торги? Чи це важіль впливу на президента? Я вважаю, що це важіль впливу на президента», — наголосив генерал.

Окремо Дука звернувся до Кривоноса та Клименка щодо Буданова:

«Так підозра має бути чи не має? Якщо має, хай буде. А якщо немає, то хай пан Кривонос і Клименко встануть та скажуть, що її немає».

На засіданні парламентської ТСК генерал-майор СБУ назвав публікацію відеоматеріалів антикорупційних органів «медійною піар-кампанією».

На думку Сергія Дуки, такі відео виходять саме під час поїздок українського політичного керівництва на переговори.

Генерал також заявив, що хотів би почути відповіді від керівників НАБУ і САП Семена Кривоноса та Олександра Клименка, яких, як він зазначив, на засіданні немає.

А решту послухаєте самі, якщо захочете.