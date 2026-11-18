У Києві 19-річній дівчині повідомили про підозру в замовному вбивстві військовослужбовця ЗСУ — 32-річного колумбійця. За даними слідства, підозрювана смертельно отруїла іноземця заради винагороди розміром тисяча доларів.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Встановлено, що дівчина познайомилася в месенджері із невідомою особою, яка запропонувала їй заробити гроші, отруївши військовослужбовця. Для цього підозрювана надала доступ до свого Telegram-акаунту куратору злочину. Той від її імені листувався з 32-річним громадянином Колумбії, який служив в ЗСУ за контрактом, але контракт вже закінчився.

Надалі дівчина, за його вказівкою, в одному з парків в Оболонському районі відшукала заздалегідь сховану пляшку з невідомою речовиною.

Згодом вона зустрілася з військовослужбовцем, після чого вони пішли до орендованої подобово квартири в Оболонському районі столиці. Під час вживання алкоголю підозрювана додала до алкоголю чоловіка речовину, яку забрала у парку. Після вживання напою чоловіку стало погано, він втратив свідомість, а згодом помер. Життя військового замовники оцінили у 1000$ – саме стільки дівчині обіцяли заплатити за отруєння чоловіка.

Для підтвердження виконаного завдання підозрювана на мобільний телефон відзняла відео з військовим без ознак життя та надіслала замовнику злочину. Затримали її вже в іншій області, де дівчина планувала переховуватися.

Підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. Раніше вона притягалась до відповідальності за зберігання наркотиків.