Кароль Навроцький підготував для Дональда Трампа подарунок до дня народження, про який не знали ні широка громадськість, ні Міністерство закордонних справ, ні посольство Польщі у Вашингтоні – трон, щедро оздоблений бурштином. За інформацією джерел в Офісі Президента, відомості про цей «трон» для Трампа тримали в таємниці навіть там.

Про це повідомив польський телеканал TVN24.

Навроцький відвідав Вашингтон 14 червня цього року з нагоди 250-ї річниці незалежності США та 80-річчя Дональда Трампа.

“Неділя, 14 червня. Над Вашингтоном пролітають винищувачі ВПС США. На галявині перед Білим домом встановлено восьмикутну конструкцію — тут проходить урочистий захід з нагоди 250-річчя підписання Декларації незалежності, що також збігається з 80-річчям Дональда Трампа. У Білому домі цю подію назвали одним із найбільш видовищних вечорів в американській історії. Серед понад чотирьох тисяч гостей присутній і Кароль Навроцький”, – повідомляє телеканал.

За кілька днів до цього Марцін Пшидач, керівник Бюро міжнародної політики при Президентові, повідомив журналістам, що Навроцький вручить Трампу два подарунки. «Подарунок вже обрано, але поки що не розкриватиму, що саме це — дізнаєтеся свого часу. Це буде чудовий подарунок… точніше, два подарунки. Один — більш особистий, а інший — державного рівня», — пояснив він.

Згодом в Офісі Президента повідомили, що від імені польського народу Навроцький вручив Трампу мармурову плиту, призначену для монументальної тріумфальної арки (яку планують звести у Вашингтоні на честь 250-річчя заснування США). Це був перший подарунок. Щодо другого — того самого, «більш особистого», — жоден представник президентської адміністрації так і не підтвердив, що саме це було. За даними видання Newsweek, Трамп отримав виготовлені на замовлення золоті запонки з чорним оніксом. Згодом ця інформація з’явилася і в інших ЗМІ.

Але насправді другим подарунком було крісло, оздоблене бурштином, яке виготовив польський майстер Луціян Мирта. Як розповів сам майстер журналістам, таке саме він у 2018 році подарував тодішньому президенту країни Анджею Дуді. Після цього Канцелярія президента звернулася до нього й замовила ще одне крісло, яке призначалося в подарунок Трампу ще під час його першої каденції. Однак, президент США більше не приїжджав до Польщі, тому витвір залишився в майстра, а канцелярія Навроцького звернулася по крісло перед виїздом у Вашингтон.

Скільки коштує подарунок невідомо. Неназваний колишній високопосадовець Канцелярії президента Польщі сказав журналістам, що «якщо це крісло коштувало хоч би й кількадесят тисяч, то може, варто стільки інвестувати у відносини з Трампом?».

У президентській канцелярії стверджують, що трон справив враження на Трампа. «Водночас він ілюструє прекрасну історію Польщі, майстерність ремісників, особливо з огляду на те, що пан президент родом із Ґданська; Балтійське море, бурштин — це справді вражає», — сказав керівник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Марцін Пшидач.

Публікацію TVN24+ про бурштинове крісло прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

«Починаю розуміти, навіщо пану президенту потрібна своя людина у Вашингтоні», — написав він у Х.

Депутат Європарламенту, представник партії Громадянська платформа чинного прем’єр-міністра Дональда Туска Анджей Галіцький теж поширив світлину «бурштинового трону».